Azkuna Zentroa y Bulegoa z/b celebran el IV encuentro del Simposio Internacional el Ensayo de la Exposición (1977-2017)

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

Azkuna Zentroa, Centro de Sociedad y Cultura de Bilbao y Bulegoa z/b organizan el cuarto encuentro de 'El ensayo de la exposición (1977-2017)', el Simposio Internacional de Comisariado que analiza exposiciones concretas que han tenido lugar entre 1977 y 2017, "mirando de forma retrospectiva a exposiciones, textos y acontecimientos del pasado reciente que siguen resonando y que ayudan a entenderlo".

En esta ocasión, el encuentro se centra en el periodo 1997-2007 y tendrá lugar el 21 y el 22 de octubre, en un formato híbrido, presencial y online, según han informado desde Azkuna Zentroa.

El encuentro contará con seis ponentes invitadas: Lisette Lagnado, investigadora, crítica de arte y comisaria independiente interesada en las estrategias de colaboración con sociólogos y arquitectos en el espacio público; María Lind, comisaria, escritora y docente que recibió en 2009 el Premio Walter Hopps al Logro Curatorial; Ruth Noack, autora, crítica, conferenciante y comisaria; Azucena Vieites, artista y profesora asociada en las facultades de Bellas Artes de la UCM y de la USAL; y Ana Devic, comisaria y miembro del colectivo curatorial What, How and From Whom/WHW formado en 1999.

Además, el programa presencial incluye tres comunicaciones y un taller, celebrado a lo largo del mes de octubre, en el que se trabajan materiales relacionados con los contenidos del simposio.

Hasta el momento se han desarrollado tres encuentros. Un primero en 2016 en formato de Prólogo, y otros dos en 2017 y 2019, dedicados a las décadas comprendidas entre 1977 y 1987 y entre 1987 y 1997 respectivamente.

Además de las ponencias invitadas, se presentarán cuatro comunicaciones a cargo de Ieva Astahovska, Carmiña Dovale Carrión y Jone Alaitz Uriarte, seleccionadas a través de una convocatoria abierta entre el 15 de julio y el 1 de septiembre.