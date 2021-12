Azpiazu no prevé problemas de ingresos por la ralentización económica dada la "conservadora" previsión de recaudación

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha afirmado que la ralentización económica no traerá "ningún problema" desde el punto de vista del ingreso porque las previsiones de recaudación que se han hecho en Euskadi son "muy conservadoras y fáciles de ejecutar".

En una rueda de prensa telemática, Azpiazu se ha referido a la decisión de la OCDE de bajar en 2,3 puntos la previsión de PIB de España en 2021 y al posible impacto que podría tener la ralentización de la economía en Euskadi y que ello afectase al Presupuesto.

El consejero ha indicado que no le preocupa porque la recaudación del año que viene está vinculada al crecimiento nominal del PIB "que va a estar en torno al 10%" y las previsiones que han realizado son "muy conservadoras".

"Con un crecimiento de la recaudación muy pequeño, del 3% o menos incluso, vamos a cumplir las previsiones por parte del ingreso y con un crecimiento previsto de la economía en torno al 10%, desde luego, no vamos a tener ningún problema para cumplir las previsiones de ingresos", ha señalado.

Pedro Azpiazu ha indicado que, "evidentemente", le preocupa la situación de la economía porque la "ralentización afecta al conjunto de la economía", pero "no tanto por el presupuesto como por la economía".

En este sentido, ha subrayado que este viernes se va a dar a conocer el dato de las cuentas trimestrales del Eustat del tercer trimestre y, cuando se conozca el dato definitivo, "se revisará el cuadro macroeconómico de la manera que proceda".

"Esta revisión, se hará pero no me preocupa, en absoluto, el impacto que esto pueda tener en la recaudación porque nuestras previsiones de recaudación son muy conservadoras, fáciles de ejecutar, y, por lo tanto, hay que estar tranquilos porque vamos a poder gastar lo que estaba previsto porque no va a ser un problema desde el punto de vista del ingreso".