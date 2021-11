BBK celebra este miércoles una jornada internacional para debatir sobre la soledad no deseada

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

BBK celebrará este miércoles, en colaboración con la Universidad de Deusto, una jornada científica con expertos internacionales paradebatir sobre la soledad no deseada

El evento, que se desarrollará en Bilbao, profundizará en losfactores sociales que influyen en que cada vez más personas vivansolas y en impulsar la creación de políticas e iniciativas queatiendan esta tendencia en el mundo desarrollado y prevengan desus efectos negativos.

La jornada, que se desarrollará en la sala BBK, se celebrará bajo el título "Combatiendo la vivencia de la Soledad en las PersonasMayores".

En el transcurso del acto, están previstas mesas redondas y las conferencias del profesor de Sociología y Gerontología Social y director del programa de investigación "Social Context of Aging", Theo Van Tilburg, y de Kalpa Kharicha, representante de "Campaign to End Loneliness", del Reino Unido.