'Big vs Small' obtiene el premio a la mejor película en el Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La cinta 'Big vs Small', de la finlandesa Mina Duffon, se ha adjudicado el premio a la mejor película en el Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival que este domingo ha celebrado su clausura y entrega de premios en el Itsasmuseum de la capital vizcaína.

Según han informado los organizadores, durante cinco días el festival ha proyectado un total de 43 películas de 19 países y, pese a la situación sanitaria, realizadores y protagonistas de las cintas han acudido a presentar sus obras.

De este modo, la clausura y entrega de premios ha contado con la presencia de realizadores como Caru Álvarez de Souza o Isio Noya, y de surfistas profesionales como la protagonista de 'Big vs Small', Joana Andrade, entre otros.

El Premio a la Mejor Película ha sido para 'Big vs Small', de la finlandesa Mina Duffon (2020), que narra una "inspiradora historia sobre Joana Andrade, surfista portuguesa de olas grandes que afronta sus miedos gracias a su poderosa fortaleza mental". El premio ha sido entregado por José Ramón Taranco, jefe territorial de Patrocinios y Acción Social de Laboral Kutxa, principal patrocinador del festival, y recogido por Joana Andrade.

Por su parte, el cortometraje documental 'Iballa corazón de escamas', dirigido por José Hernández (2021), ha sido galardonado con el Premio del Público. La cinta recoge el lado más humano de la campeona del mundo de windsurf y de paddle surf, la canaria Iballa Ruano Moreno.

El Premio al Mejor Cortometraje ha recaído en 'Phenomenality', del director brasileño afincado en Barcelona Lucas Jatobá (2017). La película documenta la vida de Ric Friar, pionero europeo en el surf de olas grandes.

Por su parte, la directora brasileña Caru Álvarez de Souza ha recogido el Premio al mejor Film de Acción por 'My name is Baghdad' (2017), que narra la vida de Bahdad, una chica skater que vive rodeada de mujeres fuertes y emancipadas. La película aborda la violencia, el sexismo y la discriminación, pero también la solidaridad y la resistencia frente a todo ello.

El premio al Mejor Film Local ha sido para 'Vergüenza' (2021), del realizador y camarógrafo Iker Elorrieta, y está protagonizado por la surfista vizcaína Garazi Sánchez. Por último, el Premio Especial del Jurado ha sido otorgado al cortometraje 'Tren de Borrascas' (2020), del realizador vasco Isio Noya.