Bilbao acoge la reunión del Consejo de Administración de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

Bilbao acoge este lunes y martes la reunión del Consejo de Administración de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA), que reúne a 33 instituciones financieras de 15 países europeos con el objetivo de desarrollar las finanzas éticas y sociales en Europa.

Según ha explicado FEBEA, el Consejo debatirá los próximos pasos para "defender las prioridades de las Finanzas Éticas de cara a las instituciones europeas que están desarrollando el ambicioso Plan de Acción para las Finanzas Sostenible, cuyo objetivo es introducir una definición compartida del término sostenibilidad para las inversiones financieras y tener una serie de obligaciones de transparencia con respecto a los operadores que las gestionan".

Su presidente, Peru Sasia, ha precisado que la federación considera estas medidas "un paso adelante" que, sin embargo, todavía no es "suficiente". En este sentido, ha subrayado que es necesario "no limitarse a poner productos financieros verdes en la estantería, sino impulsar una opción verde sistémica" --ya que aún no se sabe "cómo van a ser consideradas en esta propuesta la energía nuclear y el gas natural"-- y que es "normativamente prioritario frente a la maximización de beneficios". "No olvidemos que las herramientas financieras especulativas aún proliferan", ha apelado.

Finalmente, FEDEA ha apuntado que "deberá ver la luz una taxonomía que incorpore elementos sociales y relativos a la gobernanza de las entidades financieras" puesto que, a su entender, cuestiones como la inclusión social, la transparencia o la responsabilidad fiscal, deberán ser afrontados para hacer efectivas las políticas orientadas a la recuperación postpandemia.

Sasia ha explicado que la federación está participando en las consultas públicas y en Bilbao definirá las estrategias para seguir expresando su opinión tanto en espacios institucionales como públicamente, además de mostrar el quehacer de sus organizaciones miembro en este periodo de la crisis de la pandemia.

Además, la Federación considerará también el papel que pueden jugar las finanzas éticas en el Plan Europeo para la Economía Social, impulsado por el comisario Nicolas Schmit y que, según ha apuntado, ha de ser aprobado a finales de este año. En este sentido, ha recordado que el comisario Schmit, durante la celebración del 20 aniversario de FEBEA en junio, invitó a la federación y sus miembros a contribuir al desarrollo de este plan con su enfoque de cara a la financiación de la Economía Social.

En este encuentro, también se van a debatir los primeros resultados del proceso de reflexión estratégica, denominado Kairos, en el que los miembros y entidades colaboradoras de FEBEA han hecho balance de los resultados de dos décadas de finanzas éticas en Europa y han trabajado en la definición de una estrategia de la Federación de cara al futuro.

Esta nueva estrategia permitirá a FEBEA, en palabras de sus responsables, "hacer frente a los nuevos desafíos sociales y ambientales que se perfilan en el horizonte y diseñar nuevos enfoques y herramientas como respuesta".

SEED CAPITAL BIZKAIA

La reunión en Bilbao permitirá también "tender puentes" con la Diputación Foral de Bizkaia y en particular con Seed Capital Bizkaia, la sociedad de capital riesgo adscrita al Departamento foral de Promoción Económica, que fomenta la innovación, el impacto social y la regeneración del tejido empresarial del territorio, y cuya propuesta de incorporación a FEBEA será presentada al Consejo.

Los participantes visitarán empresas de la economía social y solidaria apoyadas por Fiare Banca Etica y Bizkaia Seed Capital. Entre ellas el Grupo Urbegi, un grupo de empresas especializadas en el ámbito de la industria y los servicios que trabajan dentro del sector de la inserción laboral de personas con alguna discapacidad, y Egoin, una empresa especializada en el trabajo con maderas y con un proyecto basado en la sosteniblidad.