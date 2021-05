Bilbao acogerá el Laboral Kutxa Bilbao SurfFilm Festival 2021 del 19 al 23 de mayo, con 43 películas de 19 países

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

Bilbao volverá a acoger, entre el 19 y el 23 de mayo, el Laboral Kutxa Bilbao Surf film festival (LKBSFF), dedicado al cine de surf, en el que las películas se podrán ver presencialmente o a través de Filmin. El certamen contará con personalidades del mundo del surf, y nuevas actividades relacionadas con los deportes de deslizamiento, la sostenibilidad y el emprendimiento, y algunos actos serán retransmitidos en streaming por Youtube.

La cita tiene como objetivo "promocionar el universo cinematográfico del surf". Por ello, durante cinco días, el festival "mostrará la mejor selección del cine de surf del mundo a través de 43 películas realizadas en 19 países", según sus promotores.

La inauguración del Laboral Kutxa Bilbao Surf Film festival (LKBSFF) tendrá lugar el 19 de mayo por la tarde en el Palacio Euskalduna. A continuación, se proyectarán los cortometrajes 'A life of Kai', sobre la vida del surfista hawaiano de olas grandes Kai Lenny, 'Vergüenza', de la surfista getxotarra Garazi Sánchez, y 'Roka Puta'.

Por último, se proyectará el largometraje 'Big vs Small', "una historia de superación que tiene por protagonista a la surfista de olas grandes Joana Andrade", quien asistirá a la inauguración junto a la directora del film, Minna Dufton.

La oferta de esta edición incluye cintas de variadas temáticas, aunque destacan las de acción y aventura, como Risk vs reward, And Two if by the Sea, Nomad, Life of Kai, Roka Puta o UltrainercMenorca-, de conciencia medioambiental (Vergüenza, Circle of the Sun, Conoce a la bestia, Fall from Paradise, Rema por tu planeta- crecimiento personal y empoderamiento femenino -Water Get No Enemy, Vivó, Fear as a Tool, OneWinter Story, Big vs Small, Enfer and Paradise, Frontera azul y My name is Baghdad- o creatividad e innovación, como Black Moon, Ephimeral, Flow State.

El certamen, patrocinado por Laboral Kutxa, con el apoyo de Comunitac e impulsado por Taui Media, contará con la asistencia de Caru Alvez de Souza, directora de My name is Baghdad (Brasil), Pierre Lapeyrade, director de Bizi Belharra (Francia), Iballa Moreno y el equipo de Corazón de escamas (Canarias), y el equipo de Almo Film, con Water get no enemy (Liberia-Francia).

También estará presente Miguel Vivó, protagonista de Vivó, Roberto Garay e Isusko Barrenetxea, de Ultrainer: cami de cavals, e Isio Noya, director de Baleak: la vida sin limitaciones y Tren de Borrascas. Además, Courage Adams presentará su película Encourage el sábado a las 12.00 horas.

Un jurado compuesto por personas relacionadas con el mundo del surf y el audiovisual seleccionará los trabajos finalistas y los cinco ganadores.

Las entradas están a la venta al precio de cinco euros por sesión y 8,5 euros en la inauguración y se pueden adquirir en la web del festival. En cada sesión se proyectarán varias películas. Como complemento al festival en el ItsasMuseum, se ofrecerán una serie de actividades ligadas al surf.