Bilbao aplicará en año y medio el canon a viviendas vacías, 2.122 en la villa susceptibles de ser movilizadas al mercado

El Ayuntamiento de Bilbao prevé comenzar en el plazo de un año y medio a aplicar el canon a las viviendas vacías, 2.122 en la villa susceptibles de ser movilizadas al mercado del alquiler de las 4.358 identificadas como deshabitadas en 2020, según ha dado a conocer el concejal delegado del área de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, Jon Bilbao.

Jon Bilbao ha presentado este jueves los principales resultados del diagnóstico de la vivienda en la Villa en el año 2020 y ha anunciado, tal y como adelantó en el ultimo pleno municipal, la creación de una oficina de vivienda, que estará operativa a lo largo de 2022 y tendrá como función asesorar a la ciudadanía y orientarla en la tramitación de las cuestiones vinculadas con esta materia, como el alquiler, el acceso a las ayudas que ofrece la administración o las gestiones necesarias para la rehabilitación de sus viviendas.

Según ha señalado, entre las principales conclusiones del diagnóstico realizado en el año 2020 destaca la identificación de 4.358 viviendas vacías en Bilbao, cifra muy similar a la de 2018, cuando eran 4.240, de las que 2.122 llevan al menos dos años en esa situación por lo que se consideran susceptibles de ser movilizadas para su alquiler.

Jon Bilbao ha precisado que el criterio que se emplea para considerar una vivienda vacía es que "no tengan empadronamiento y el consumo de agua sea nulo". De todas ellas, ha apuntado, "las susceptibles de movilizar en base al decreto de vivienda deshabitada que trata de movilizar las viviendas vacías en Euskadi, son 2.122 en Bilbao" por llevar "más de dos años en situación de no empadronamiento y no consumo".

Aunque el Ayuntamiento no lo tiene evaluado, la salida al alquiler de las viviendas vacías "va a tener un impacto" en el mercado porque "cuanto más ofertas tengamos los precios podrán contenerse", ha subrayado. En cualquier caso, para conseguir el objetivo de contener los precios del alquiler, ha dicho que hacen falta otras medidas que tienen que aprobar el Gobierno Vasco o las diputaciones.

Tras precisar que el objetivo del Ayuntamiento de Bilbao es "movilizar la vivienda para que cumpla su función social" y que "no se trata de recaudar", ha explicado que, en primer lugar, se pondrán en contacto con los propietarios de viviendas que lleven más de dos años desocupadas para "explicarles la situación, intentar movilizarlas y hasta facilitarles la movilización".

"Si después de todo esto sigue alguien empeñado en no movilizar su vivienda habrá que aplicare un canon", ha afirmado, para indicar que eso se producirá "por lo menos en el plazo de un año y medio", ya que durante todo 2022 se llevará a cabo el proceso de información y se va a mirar "caso por caso".

En cuanto al canon a aplicar, ha indicado que el decreto marca 10 euros/m2 el primer año y se puede incrementar en un 30% si en años sucesivos la vivienda seguiría sin movilizar. "Ojalá no tuviésemos que aplicar ningún canon y la mayoría de las viviendas que puedan ser susceptibles de habitar en ellas estén ocupadas", ha confiado.

Por otro lado, entre 2015 y 2020 se han registrado unas 6.000 solicitudes de derecho subjetivo a la vivienda, lo que ha dado como resultado la adjudicación de 536 viviendas en régimen de alquiler social y 810 prestaciones económicas para el pago de la renta, ha detallado el edil de Vivienda.

El concejal ha apuntado que en la última década el parque de vivienda en Bilbao ha aumentado un 5%, hasta situarse en 2020 en 165.296 viviendas familiares, de las que 15.408 son viviendas en régimen de alquiler. Se trata de viviendas cuyos edificios tienen una media de 53 años de antigüedad.

Respecto a los precios, en los últimos cuatro años se han mantenido "estables", ha explicado. Así, en 2020 el precio medio de una vivienda nueva era de 3.594 euros/m2 y el de una vivienda usada de 3.416 euros/m2. Bilbao ha precisado que el alquiler privado esta en 1.080 euros/mes, pero "al entrar la vivienda pública y protegida la media de lo que se paga al mes por una vivienda en alquiler está en 780 euros/mes".

A pesar de que en la última década el ritmo de construcción de nuevas viviendas ha sido "bajo", con una ratio de 5,7 viviendas por cada 1.000 habitantes, ha destacado que en los últimos cinco años se aprecia una recuperación del ritmo de construcción, tras la caída experimentada en los años 2014 y 2015, sobre todo a partir de la entrada de la Ley de Vivienda en 2015.

En 2020 Bilbao contaba con un total de 15.485 viviendas en régimen de alquiler (el 10,5% del parque total de viviendas), de las que 9.312 son de alquiler libre y 6.173 viviendas de alquiler público social (4.212 correspondían a Viviendas Municipales de Bilbao y 1.961 a las diferentes sociedades y programas del Gobierno Vasco). Esta cifra de alquiler social representa aproximadamente el 40% del total del parque de viviendas en régimen de alquiler del municipio.

La mayor parte de los alquileres, más de 14.600 (el 94% del total), están subvencionados, ya sea por ser vivienda protegida o por contar con alguna ayuda económica para el pago de la renta. En este sentido, en 2020 el programa Gaztelagun del Gobierno Vasco ofreció ayudas para el pago de la renta a 423 jóvenes de Bilbao.

Jon Bilbao ha señalado que, según datos del Observatorio Vasco de la Juventud, unas 37.000 personas de entre 18 y 34 años aún residían en la vivienda familiar en el año 2020. Según ha añadido, se estima que unos 10.000 bilbaínos de entre 18 y 44 años con ingresos tienen necesidad de una vivienda. "Podrían apagar un alquiler, pero igual la situación y los precios no se lo permiten", ha dicho.

Por otro lado, ha recordado que en el cuarto trimestre de 2020 se recibieron en Etxebide más de 16.000 solicitudes para acceder a una vivienda protegida.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

El diagnóstico señala que en 2020 el 5% de los hogares de Bilbao necesitaba algún tipo de rehabilitación. La Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao, Surbisa, concedió el pasado año 384 ayudas a comunidades de propietarios para trabajos de rehabilitación en 137 viviendas, por valor de 2,1 millones de euros. Asimismo, el Gobierno Vasco destinó a este capítulo, en viviendas de Bilbao, 2,2 millones de euros.

Si a estas ayudas se añaden los algo más de 550.000 euros concedidos por el área de Planificación Urbana del Ayuntamiento para supresión de barreras arquitectónicas, en 2020 se concedieron más de 4,8 millones de euros en subvenciones para tareas de rehabilitación de vivienda en Bilbao.

Además, el concejal ha recordado que la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19 hizo necesaria la toma de medidas especiales para paliar el impacto económico en las personas inquilinas de las viviendas publicas en Bilbao. En ese sentido, ha destacado, Viviendas Municipales adoptó medidas como la exoneración de rentas de arrendamiento protegido o prórrogas de arrendamientos, entre otras actuaciones.

Jon Bilbao ha señalado que el diagnóstico de la vivienda en la villa es "un documento para trabajar, que nos da mucho que pensar y sobre el cual tenemos que guiar nuestros pasos para seguir trabajando y procurar resolver las necesidades que existen en materia de vivienda en nuestra ciudad, procurando aplicar las políticas sociales que faciliten el acceso a la vivienda para todas las personas que más lo necesiten e impulsar medidas para que las nuevas generaciones tengan más oportunidades para la emancipación, mejores condiciones para acceder a recursos habitacionales".