Bilbao aprueba provisionalmente el PGOU, que no plantea "ningún ensanche" y fija el 58,5% del suelo como no urbanizable

Se fija una edificabilidad del 45,6% reservada para para vivienda de protección social y tasada, frente al 40% establecido como obligatorio

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado de manera provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que "no plantea ningún ensanche, ni colonizar suelo de la ciudad", de forma que se clasifica como suelo no urbanizable una superficie de 2.375 hectáreas, aproximadamente el 58,5% del municipio, y se reserva para vivienda de protección social y tasada una edificabilidad equivalente al 45,67%, frente al 40% establecido como obligatorio.

En el pleno de este viernes, que ha estado presidido por el alcalde, Juan Mari Aburto, reincorporado a la actividad municipal tras varias semanas de baja por una operación quirúrgica, se ha dado un "importante y definitivo" paso en la tramitación del nuevo PGOU, que determinará el futuro urbanístico de la ciudad en el horizonte de, aproximadamente, los 15 años posteriores a su aprobación definitiva, prevista para junio o julio del año próximo.

La aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación urbana ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno del PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el PP, y el voto en contra de Elkarrekin Podemos.

El concejal delegado de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza, ha recordado que este proceso de aprobación del PGOU se inició hace nueve años y ha destacado que el documento recoge "gran parte de las aportaciones y opiniones de los distintos foros de debate" que han ido surgiendo.

Abaunza ha destacado, entre los objetivo del plan, el mantenimiento y preservación del suelo natural, minimizando la extensión a él de las propuestas urbanas que conlleven su urbanización o artificialización.

Así, ha remarcado que Bilbao "no se plantea ningún ensanche, no se plantea colonizar suelo de la ciudad", de forma que la clasificación como suelo no urbanizable abarcará una superficie de 2.375 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 58,5% del municipio, a lo que deberá añadirse la que se clasifique de esa misma manera en el Plan de Compatibilización de los Planes Generales de Sondika y Barakaldo a promover en el ámbito del "Área de Artxanda y entorno".

Además, ha indicado que se desclasifican los suelos urbanizables de baja densidad de la ladera de Artxanda y del borde de Arangoiti, manteniendo exclusivamente las siguientes dos actuaciones ya recogidas en el plan que ahora se revisa, y se reduce a menos de la mitad el espacio que la Universidad de Deusto tenía para su crecimiento.

Así mismo, ha destacado que se mantiene y preserva el Monte Pagasarri y su entorno como espacio de singular valor natural del municipio, y se prevé su ampliación hacia la ladera de Arraiz en unas 92 hectáreas hasta conformar un ámbito total de unas 780 hectáreas.

Por otro lado, con este documento ha dicho, se ordenan de los núcleos rurales del municipio de manera "prudente y comedida", sin llegar a agotar las máximas posibilidades de crecimiento reconocidas por la Diputación en el Inventario de Núcleos Rurales de Bizkaia, ordenando un total de ocho nuevas viviendas en edificaciones de nueva construcción.

Abaunza ha señalado que este PGOU da respuesta a las demandas de carácter urbano en el propio medio urbano actual, y a la demanda de vivienda, sin llegar a agotar la capacidad de crecimiento reconocida en las Directrices de Ordenación del Territorio vigentes en la actualidad, mediante la ordenación de un total aproximado de 15.314 nuevas viviendas.

VIVIENDA DE PROTECCIÓN Y TASADA

El concejal ha señalado que el plan no plantea el crecimiento del número de habitantes, sino mantenerse en torno a los 345.000 - 350.000 habitantes y vincula al régimen de vivienda protegida un porcentaje superior de viviendas al requerido por el cumplimiento del estándar legal vigente en Euskadi. Así, de la edificabilidad total sometida a la obligación de establecer reservas para vivienda de protección social y vivienda tasada se vincula a dicho régimen una edificabilidad equivalente al 45,67%, frente al 40% establecido como obligatorio.

Por otro lado, se hace una reserva de espacio libres con una superficie de 318,75 hectáreas, de las que 157,7 hectáreas se sitúan en suelo urbano y las otras 161 hectáreas se ubican en el suelo no urbanizable.

A ello se añade una red de espacios libres locales con una superficie total aproximada de 125,49 hectáreas, para cuya obtención se establecen unas reservas superiores a las establecidas como mínimas en las normas reguladoras. De esta forma, frente al porcentaje mínimo del 15% de suelo a destinar para espacios libres locales de cada ámbito urbanístico residencial, el pan impone unas reservas superiores al 25%.

También se "consolida" la ordenación del anillo verde a modo de "ecosistema verde" de la ciudad con una superficie aproximada de 1.163 hectáreas en el suelo no urbanizable. La superficie total de los espacios llamados a constituir este "ecosistema verde" (incluidas las superficies situadas tanto en el medio urbano como en el medio natural) es de aproximadamente 1.450 hectáreas, lo que representa un ratio de más de 40 metros cuadrados por habitante, ha destacado Abaunza.

Abaunza ha señalado que este plan fortalece el carácter integrador de la Ría como eje estructurante de la ciudad y se reservan 485.000 m2 para "responder a las demandas de actividades económicas futuras en la ciudad, siempre apostando por nuevas actividades vinculadas al conociiento y al talento, esa nueva economía que va a garantizar los empleos del mañana, dando un paso más en la ciudad de los servicios".

Además, ha explicado que se plantea "la mezcla de usos", potenciando Bilbao "como el área central de esa gran área metropolitano que es hoy Bilbao" y, además, se consolidad los "corazones de barrio" favoreciendo la implantación de servicios de proximidad.

El plan ordena los entornos urbanos para que sean "más inclusivos y seguros" y, en cuando la movilidad sostenible, Abaunza ha destacado la integración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2015-2030 dentro del PGOU

El PGOU concreta las actuaciones necesitadas de reserva de suelo de nueva ocupación para completar o reajustar con actuaciones como la llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria a Abando, la ejecución de la Variante Sur Ferroviaria, la finalización de la Variante Sur Metropolitana, la culminación de la Variante Este, entre Ibarsusi y Miraflores, el nuevo túnel de Santo Domingo, la eliminación de la actual variante de Rekalde, sustituyéndola por una alternativa sur, subterránea en todo su trazado, el soterramiento de la antigua vía de FEVE en Zorrotza y de las vías de RENFE a su paso por Olabeaga, la eliminación de la barrera de Punta Zorrotza o la extensión de la red tranviaria hacia Etxebarri y hacia Barakaldo.

En cuanto a patrimonio culural, Abaunza ha asegudado que "se protege más y mejor" que en el plan de 1995, con la protección de más de mil edificios, y se ha introducido una categoría específica para la protección de edificios industriales.

Abaunza ha afirmado no tener "la bola de cristal" para saber qué es lo que va a necesitar Bilbao, por lo que ha rechazado "encorsetar y congelar todos y cada uno de los usos equipamentales públicos que pueda haber en cada uno de los barrios en cualquiera de sus circunstancias".

"Lo que sí se es que Bilbao y sus barrios necesitarán en los próximos diez años equipamientos públicos y que tenemos que reservar suelo para esos equipamientos públicos, y eso es lo que hemos hecho, de forma que luego, cada equipo de gobierno, dentro de sus gestión, determinará qué es lo urgente y lo necesario y cada uno de los barrios y desarrollará esos proyectos", ha subrayado, para insitir en que lo que se aprueba hoy "son los cimientos hacia lo que transite la ciudad".