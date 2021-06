Bilbao iniciará en 2022 la construcción del parque en el solar expropiado de Atxetabidea, en el barrio Sarrikue

El pleno aprueba conectar a través de elementos mecánicos los barrios de Sarrikue y Arabella con Txurdinaga

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bilbao tiene previsto de tener terminado este mismo año el proyecto constructivo del parque diseñado en el solar expropiado en Atxetabidea, en el barrio de Sarrikue, y comenzar las obras en 2022, sin descartar que en el "borde" de esta zona verde se pueda ganar "alguna plaza de aparcamiento", según ha informado el concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza.

El pleno de este jueves ha debatido una proposición del PP que planteaba la instalación rampas o escaleras mecánicas en Sarrikue, la habilitación de un estacionamiento provisional en superficie de uso libre en la parcela titularidad municipal actualmente en desuso y la adecuación de las frecuencias y Líneas de Bilbobus a las necesidades del vecindario de Sarrikue y Arabella y especialmente, las conexiones a los Centros Médicos y Servicios sitos en Santutxu y Txurdinaga.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno en la que se insta a la Junta de Gobierno Local a conectar a través de elementos mecánicos los barrios de Sarrikue y Arabella con Txurdinaga, y a que en el estudio que analizará la nueva configuración de las líneas de Bilbobus se tenga en cuenta las necesidades de los vecinos de Sarrikue y Arabella.

La portavoz del PP, Raquel González, ha precisado que los elementos mecánicos recogidos en su moción a petición de las asociaciones de vecinos "no son los que ofrece" el equipo de gobierno, aunque "conectar con Txurdinaga no es una mala opción, pero no es la petición inicial".

También ha criticado que de habilitar el aparcamiento provisional en el solar municipal "ni se habla" en la iniciativa del equipo de gobierno, cuando es "una promesa incumplida del propio alcalde" y es el punto "más fácil de cumplir y el que más demandan los vecinos".

Por otro lado, ha señalado que las necesidades de movilidad de los vecinos se cubrían "con las distintas líneas de Bilbobus que pasaban por el barrio, que se han eliminado, como el autobús a Artxanda, o que se ha reducido como pasa con la línea 22".

González ha dicho que los vecinos "no pueden esperar al estudio de Bilbobus, que apoyamos y creemos necesarios, pero que, mientras llega, no puede ser la excusa para dejar que los vecinos sigan sufriendo un mal servicio". También ha recordado la "promesa incumplida" de un minibus que acerque a los vecinos de Sarrikue al centro de salud.

El edil de EH Bildu Bruno Zubizarreta ha advertido de que "podremos contar con un PMUS avanzado, un premio por ser la primera ciudad en poner en marcha la velocidad a 30, pero se está fallando a unas vecinos de Bilbao en ofrecer un servicio de transporte público que responda a sus verdaderas necesidades".

Además, ha señalado que "otra derivada de esta carencia del transporte público en Sarrikue es que el vehículo se convierte en un elemento esencial para los vecinos". De esta manera, ha criticado, "incentivamos el uso del vehículo privado, y, por tanto, hacen falta aparcamientos en la zona que este Ayuntamiento ya prometió a los vecinos su edificación en una parcela actualmente en desuso".

"Los problemas de accesibilidad y movilidad persisten en Sarrikue, y continuarán así a medio plazo por lo que se deduce de la enmienda del equipo de Gobierno", ha lamentado.

La portavoz de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, ha señalado que los problemas de accesibilidad y movilidad en los barrios de Sarrikue y Arabella que presenta el PP "no son nuevos".

Así, ha recordado que en febrero los vecinos ya plantearon al pleno "poner en marcha un servicio público de Bilbobus que conecte el barrio con Santutxu y Txurdinaga para poder acceder a los principales servicios, recuperar la frecuencia de 15 minutos de la Línea 22 de Bilbobus y la construcción de una acera que conecte la zona de Grupo Arabella y Sarrikue, a través de camino Atxeta", a lo que el equipo de gobierno "respondió con su clásico 'seguir trabajando en la accesibilidad y en la mejora del entorno de Sarrikue, Arabella y Grupo Remar' y un año y cuatro meses después no ha habido ningún tipo de avance al respecto".

En esta ocasión, ha censurado, la respuesta vía enmienda del equipo de gobierno "no ha variado mucho" y "se comprometen a conectar a través de elementos mecánicos los barrios de Sarrikue y Arabella con Txurdinaga, pero no concretan, ni cuándo y cómo". Por otro lado, ha criticado, "una vez más el gobierno municipal se esconde detrás del 'bendito Estudio de Configuración de las líneas de Bilbobus', indicando que se tendrán en cuenta las necesidades de los vecinos de Sarrikue y Arabella".

Tras la intervención de los grupos, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha precisado que en el pasado mandato el Ayuntamiento se hizo con un solar "con un planteamiento clarisimo, nunca un aparcamiento, sino una zona estancial". "Esa es nuestra propuesta y es la que llevaremos adelante", ha reiterado.

En su respuesta a los grupos, el concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza, ha precisado también que en el solar expropiado "tenía el compromiso de que iba a ser un pequeño parque para el uso y disfrute de los vecinos del entorno que no tienen zonas verdes estanciales de proximidad".

"Y a los vecinos, lo que les dijimos es que, en la medida de lo posible, en el borde de ese parque, quizá podríamos ganar alguna plaza de aparcamiento, pero "nunca se ha hecho la expropiación con el objetivo de hacer un aparcamiento de superficie".

CINCO LÍNEAS DE BILBOBUS

Por su parte, el concejal adjunto de Movilidad y Sostenibilidad, Álvaro Pérez, ha indicado que en la configuración actual de Bilbobus hay cinco líneas que transcurren por los barrios de Sarrikue y Arabella, "que se mantienen durante toda la jornada, atendiendo a los horarios de los centros médicos y servicios tanto de Santutxu como de Txurdinaga, como su conexión con el centro de Bilbao y estaciones de Metro".

Tras recordar que se han implementado nuevas paradas en Sarrikue, ha señalado que con el futuro punto de bicis en la Vía Vieja de Lezama con acceso a través de dos ascensores "es una nueva forma de movilidad que va a llegar al barrio de Sarrikue". En cuanto al minibus para acceder al centro de salud, ha afirmado que el ascensor que se está ejecutando "va a dar mejor servicio, ya que funciona 24 horas".