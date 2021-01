Bilbao pide a Osakidetza un análisis pormenorizado del impacto del cierre nocturno del PAC de Deusto antes de aplicarlo

La oposición cree "incomprensible bajo ningún punto de vista" que Osakidetza plantee esta medida "en el momento sanitario que vive Bilbao"

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bilbao ha instado a Osakidetza a que, antes de adoptar una decisión definitiva sobre el cierre de la atención presencial en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Deusto en horario nocturno, analice "de forma pormenorizada" el impacto que pueda suponer esta medida.

El pleno municipal de este jueves ha debatido una iniciativa vecinal presentada por Alaitz Argandoña, en representación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao "Hiritarrok", que planteaba instar al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza a revertir el cierre del Servicio de Urgencia nocturno del PAC de Deusto, en horario de doce de la noche a ocho de la mañana.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno, apoyada únicamente por PNV y PSE, en la que se insta a Osakidetza a que, antes de adoptar una decisión definitiva, "analice de forma pormenorizada" el impacto que puede suponer el cierre de la atención presencial del PAC de Deusto en horario de 00.00 a 8.00 horas, así como que se garantice que "se mantenga la cobertura sanitaria a las posibles personas usuarias de dicho servicio".

En la defensa de la iniciativa vecinal, Alaitz Argandoña ha pedido al Ayuntamiento bilbaíno que demande a Osakidetza que no cierre el PAC de Deusto porque "es muy necesario, y mucho más en pandemia", a la vez que ha advertido de que "el servicio domiciliario no se puede comparar con el servicio presencial, puesto que en casa no se pueden hacer las pruebas que se realizan en el centro de salud".

Ante las peticiones del Servicio Vasco de Salud para que la población no acuda a los servicios de urgencias hospitalarios "si no es necesario" y acudan a los Puntos de Atención Continuada, Argandoña ha apostado por "potenciar que la gente se acerque a recibir una asistencia pública, cercana y presencial, en vez de tener que acudir a Basurto, por el peligro que puede haber de que estén llenas las urgencias".

Además, ha indicado que, "una vez que se cierra un servicio, es mucho más difícil que se abra", por lo que, en el caso del PAC de Deusto, ha dicho que "es importante que no se cierre, porque la marcha atrás es siempre mucho más complicada".

GRUPOS

La portavoz del PP, Raquel González, ha considerado "curioso" que desde el Ayuntamiento de Bilbao no se haya liderado "por voluntad propia" la demanda de que no se cierre el PAC de Deusto y tengan que ser los vecinos los que pidan que "pongamos el ímpetu en que ese servicio no se cierre".

A su entender, en el momento sanitario que vive Bilbao es "incomprensible" que Osakidetza se plantee cerrar el PAC de Deusto, aunque ha considerado que "incluso sin pandemia activa, dejar a una ciudad como Bilbao con casi 300.000 habitantes sin urgencias nocturnas es bastante incompresible".

"Pedimos continuamente a los bilbaínos que no acudan a las urgencias de Basurto, cuando sería la única opción que nos quedaría en horario nocturno", ha advertido González, para insistir en que Bilbao "no se puede quedar sin este servicio de urgencias".

Por su parte, la edil de Elkarrekin Bilbao Carmen Muñoz ha considerado que si todas las peticiones vecinales son "importantes" en el estado actual de pandemia, la de Hiritarrok "cobra más sentido si cabe para los vecinos no solo de Deusto, sino de todo Bilbao", por lo que ha mostrado su apoyo "sin ningún tipo de fisura".

Tras destacar que "si de algo se ha hablado durante esta pandemia es de la necesidad de reforzar los sistemas de Atención Primaria y no se ha dado ninguna declaración en contra de la misma, ni por parte de políticos, consejería, instituciones ni personas", ha manifestado que, por ello, esta decisión que ha tomado Osakidetza de suprimir la atención nocturna presencial "no es entendible bajo ningún punto de vista".

"Un servicio que tanto en 2019 como 2020 ha atendido a más de 3.000 pacientes, es un servicio que no puede eliminarse de un plumazo y dejarlo solo en atención domiciliaria", ha advertido, para insistir en que es un "deterioro de la propia sanidad pública, ya que este servicio de atención continuada sirve para aliviar las urgencias del Hospital de Basurto".

Por ello, ha urgido al equipo de Gobierno a que inste a Osakidetza a que "revierta esta situación a la mayor brevedad y el servicio de atención primaria nocturna presencial de 0.00 a 8.00 no sea suspendido".

La edil de EH Bildu Alba Fatuarte ha mostrado su preocupación porque, "en plena pandemia", en un contexto donde "todos los expertos" dicen que "una atención primaria sólida es fundamental para hacer frente a la crisis sanitaria", estamos asistiendo a un "auténtico desmantelamiento de la atención primaria en Bilbao".

Así, ha denunciado que, "en pocos meses, Osakidetza ha eliminado los servicios del Puntos de Atención Continuada del Casco Viejo y de Txurdinaga los sábados, y ha realizado recortes en el PAC de Solokoetxe, así como en el centro de salud de La Merced", además de eliminar el servicio de pediatría de varios ambulatorios de la ciudad".

"Y a todo ello se ha sumado el cierre del PAC de Deusto en el turno de noche, que es el único en todo Bilbao en esta franja horaria", ha denunciado, para asegurar que esto "para muchas personas ya ha sido la gota que ha colmado el vaso".

"Si hay cualquier problema, se dice a los ciudadanos que acudan a Atención Primaria, y en el caso de los PAC, la misma Osakidetza recuerda que es el primer servicio al que hay que acudir en caso de que se requiera una atención urgente no vital", ha recordado Fatuarte, para advertir de que "en pocos días, si algún vecino de Bilbao necesita esa atención urgente no vital entre las doce de la noche y las ocho de la mañana, no le va a quedar otra que ir a las Urgencias de Basurto, algo que en tiempos de pandemia muchas personas intentan evitar por miedo a contagiarse y retrasan al máximo, en muchos casos hasta que ya es demasiado tarde".

La edil de EH Bildu ha considerado que el cierre del turno de noche del PAC de Deusto hay que analizarlo desde la "perspectiva global de desmantelamiento de la atención primaria" y exigir desde el Ayuntamiento que "se revierten todos estos recortes, por una sanidad pública de calidad en Bilbao".

ANÁLISIS PORMENORIZADO

En respuesta a los grupos municipales y a la representante de "Hiritarrok", el concejal de Gobernanza, Gonzalo Olabarria, ha explicado que el equipo de Gobierno pretende con su enmienda que la decisión que se ha tomado de prescindir de la atención presencial en horario nocturno en el PAC de Deusto "no lo sea con carácter definitivo" y, por ello, ha remarcado, piden a Osakidetza que "analice de forma pormenorizada el impacto de dicha medida".

"Con ello no queremos decir que ese análisis no se haya realizado antes de planificar el cierre de la actividad presencial en horario nocturno, sino que, una vez que se produzca el cierre, se analice de forma pormenorizada el impacto que ha tenido en la calidad y cantidad de la atención sanitaria", ha explicado, para recordar que la atención domiciliaria continúa prestándose en horario nocturno porque "es falso" que las llamadas de teléfono al PAC de Deusto no vayan a ser atendidas en el domicilio.