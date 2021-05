Bilbao prevé tener instaladas a finales de verano papeleras de recogida selectiva en 68 zonas de juegos infantiles

El Ayuntamiento seguirá fomentando la biodiversidad en los suelos y bosques de titularidad municipal del Anillo Verde de la ciudad

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bilbao prevé concluir a finales de este verano la instalación de baterías de papeleras de recogida selectiva en 68 zonas de juegos infantiles de la Villa, que se sumarán a las 20 agrupaciones de papeleras que permiten realizar una separación de residuos por fracciones colocadas el pasado mes octubre en el nuevo paseo de Zororotzaurre, según ha dado a conocer el concejal de Servicios y Calidad de Vida, Kepa Odriozola.

Odriozola ha hecho este anuncio en el pleno de este jueves, durante el debate de una proposición de Elkarrekin Bilbao que planteaba la paulatina sustitución de las papeleras actuales sitas en la vía pública por otras que permitan una recogida selectiva en origen y a poner en marcha una campaña de información y concienciación de dicho sistema de recogida.

Finalmente, ha salido adelante, por unanimidad, una enmienda de modificación conjunta de PNV, PSE y Elkarrekin Bilbao, por la que el Ayuntamiento se compromete a continuar con la implantación de baterías de papeleras de recogida selectiva en las zonas estanciales del espacio público de la Villa, así como estudiar la viabilidad de la sustitución paulatina de las papeleras que hay en la vía pública, por nuevas papeleras que permitan también una recogida selectiva.

El Consistorio también adquiere el compromiso de poner en marcha una campaña de información y concienciación de la utilización de este sistema, así como de la paulatina puesta en marcha de la misma en los distintos barrios de Bilbao.

El concejal de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha subrayado que "la mejor política de gestión de residuos es no generarlos" y ha añadido que "la segunda mejor política de gestión de residuos, tras su reutilización, es su reciclaje".

En ese sentido, ha destacado que se han dado "pasos importantes" en ese sentido, pero cree que Bilbao tiene aún "mucho por hacer" y ha considerado preciso dotar a la ciudad de "la variedad más amplia de equipamiento para poder garantizar la recogida selectiva en origen con el fin de optimizar tanto el porcentaje como la calidad del reciclaje".

Jiménez ha apostado por "transitar desde el modelo de papelera convencional a la isla de reciclaje" y "avanzar en la paulatina sustitución de las papeleras que hay en la vía pública, en las que no se diferencia por tipo de residuo, por nuevas papeleras que permitan una recogida selectiva en origen".

El concejal de EH Bildu Asier González ha subrayado que, con la aprobación de esta moción, el Gobierno municipal "recibe el mandato de ir cambiando las papeleras de toda la ciudad en un único sentido, que sean puntos de recogida selectiva".

Tras señalar que se trata de un procedimiento "ya iniciado en numerosos pueblos de Euskal Herria e incluso en Bilbao hay alguna propuesta piloto", González ha advertido que "ahora nos toca a los vecinos de Bilbao habituarnos a separar los desperdicios de manera habitual".

El concejal del PP Carlos García ha afirmado que reciclar en origen es "algo positivo y necesario" para los ciudadanos bilbaínos y a la propuesta ha añadido el criterio de "austeridad y rigor" para que "no se vuelvan a repetir" en Bilbao el "gasto injustificado realizado en el pasado respecto al mobiliario urbano". En ese sentido, se ha preguntado "qué vamos a hacer con las papeleras con cenicero que han costado más de 1.000 euros".

REFUERZO DEL RECICLAJE

El concejal de Servicios y Calidad de Vida, Kepa Odriozola, que ha precisado que las papeleras con cenicero "tienen un coste de 699,30 euros", ha considerado imprescindible "el refuerzo al reciclaje con el objetivo de reinsertar esos residuos en el circuito y avanzar hacia una economía circular, evitando así la generación de nuevos vertederos o su incineración".

En ese sentido, ha recordado que el pasado mes de octubre se instalaron en las zonas estanciales y accesos del nuevo paseo de Zorrozaurre 20 agrupaciones de papeleras que permiten realizar una separación de residuos por fracciones, y ha señalado que esta experiencia podría ser "exportable" a otras zonas de esparcimiento la ciudad.

Así, ha indicado que, recientemente se ha comenzado a instalar baterías de papeleras de recogida selectiva en hasta 68 áreas de juegos infantiles, con la previsión de concluir el proceso a finales de verano.

BIODIVERSIDAD URBANA

Por otro lado, el pleno ha debatido otra proposición de Elkarrekin Bilbao, que planteaba la puesta en marcha de un 'Proyecto Piloto' que fomente la protección de la biodiversidad urbana de Bilbao, mediante un modelo de gestión de las zonas verdes más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

En este caso, ha salido adelante una enmienda de modificación de PNV y PSE-EE por la que se insta a la Junta de Gobierno a "seguir fomentando la biodiversidad en los suelos y bosques de titularidad municipal del Anillo Verde de la ciudad, como eje de recuperación ambiental y mejora de estos entornos".

La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha apostado por "favorecer que Bilbao pueda ser una ciudad realmente sostenible, verde y resiliente" y, por ello, ha propuesto "cambiar el modelo de gestión de los parques y jardines, para hacerlo más sostenible, con el objetivo final de conservar y mejorar nuestra biodiversidad en todo el término municipal".

En ese sentido, ha planteado un proyecto piloto para que en los futuros parques de Artxanda y Miraflores "el principal objetivo sea renaturalizar la ciudad, al mismo tiempo que se ofrecen nuevos espacios verdes a los vecinos de Bilbao" y ha demandado una gestión municipal que "conserve y mejore la biodiversidad.

Tras criticar que desde el equipo de Gobierno "no quieren priorizar el fomento de la biodiversidad dentro de Bilbao y solo quieren hacerlo en el anillo verde", se ha preguntado si Bilbao "no está preparada para cuidar su propia biodiversidad urbana y para cuidar el medio ambiente dentro de Bilbao y no sólo en los bosques que nos rodean".

Desde el PP, el concejal Gabriel Rodrigo ha explicado que su grupo entiende la renaturalización urbana "en el sentido de urbanización y de ciudad" y que eso está "unido al Anillo Verde".

Por su parte, el edil de EH Bildu Asier González ha mostrado su conformidad con la propuesta de Elkarrekin Bilbao de realizar un proyectos piloto de Artxanda y Miraflores, pero ha criticado que el debate "se ha redirigido a la gestión integral de parques y montes". En ese sentido, ha considerado que el Ayuntamiento "tendrá que replantear su gestión en relación a los montes y los parques" y realizar "de manera seria las inspecciones", recuperando para ello el servicio municipal de guarderías forestal.

En su respuesta a los grupos, el concejal de Servicios y Calidad de Vida, Kepa Odriozola, ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento de "continuar fomentando la biodiversidad en los espacios de su titularidad, en el marco del Anillos Verde de la ciudad" y, para ello, ha advertido de la necesidad de "lograr el equilibrio de la presión humana de los usos recreativos y de ocio al aire libre con la restauración y protección de los frágiles valores naturales de los espacios que rodean nuestra ciudad".

Tras señalar que se ha actuado de forma "intensa" en las áreas recreativas y de forma "muy laxa en las zonas donde se entendía que era mejor preservar su estado original", Odriozola ha precisado que en el resto de las zonas se ha ido trabajando "siempre buscando la restitución de las especies autóctonas y eliminando las especies invasoras o de fuera de estación".

En ese sentido, ha dicho que el Ayuntamiento no solo "ve bien" lo que propone Elkarrekin Bilbao, sino que "ya lo está haciendo donde lo puede hacer, no en los parques de la ciudad, sino en el Anillo Verde".