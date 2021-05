Bilbao recogerá la opinión de jóvenes de 8 a 18 años para un nuevo diagnóstico de la realidad de infancia y adolescencia

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bilbao prepara un nuevo diagnóstico de la realidad de la infancia y adolescencia en la Villa con la opinión de jóvenes entre 8 y 18 años, a los que invita a dar su opinión a través de una encuesta. Además, se ha puesto en marcha una actividad literaria de microrrelatos, dirigido a niños y adolescentes, para que, con textos, de 200 palabras como máximo, expliquen cómo ven Bilbao y describan sus experiencias en la ciudad.

Según ha recordado el Consistorio en un comunicado, Bilbao logró, en noviembre de 2018, el reconocimiento que otorga UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia, tras llevar a cabo un proceso de trabajo desde 2015 y la puesta en marcha de diferentes iniciativas que persiguen mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes bilbaínos.

Actualmente, desde el Ayuntamiento se sigue con ese objetivo y, para su cumplimiento, ha decidido realizar un nuevo diagnóstico sobre la realidad de la infancia y adolescencia bilbaína.

Será la población bilbaína de entre 8 y 18 años quien se va a encargar de dar su propia opinión para la elaboración de este diagnóstico. El Ayuntamiento de Bilbao invita a todas las personas jóvenes a participar en la encuesta, que estará activa hasta el 28 de mayo. Asimismo, este análisis va a contar con la participación del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, así como de entidades referentes del municipio a través de grupos de discusión.

A través del cuestionario se conocerá cómo viven en Bilbao las personas jóvenes en relación con su entorno; cultura, ocio y tiempo libre; educación; familia; participación y derechos de la infancia; salud; e infancia vulnerable.

MICRORRELATOS

Con el mismo fin de promover la participación infantil y adolescente en las políticas municipales y obtener información para el diagnóstico, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha una actividad literaria de microrrelatos.

Se trata de una iniciativa, dirigida a niños y adolescentes de entre 8 y 16 años, activa hasta el próximo 31 de mayo, donde las personas jóvenes deben responder, a través de textos de 200 palabras como máximo, a alguna de las preguntas relacionadas todas con la capital vizcaína: "¿cómo es Bilbao para mí?, ¿qué quiero mejorar en Bilbao?, ¿qué me gustaría cambiar en Bilbao?, o ¿qué no me gusta de Bilbao?". Entre las personas que participen, se sortearán cuatro premios.

Con la recopilación de estos datos, el Consistorio podrá conocer "aspectos clave" en relación con la realidad de la infancia y adolescencia del municipio, así como "la identificación tanto de las fortalezas y oportunidades como también de las preocupaciones", y así desarrollar el II Plan de la Infancia y Adolescencia de Bilbao "a la medida" de los niños y adolescentes.

En este sentido, desde el Ayuntamiento han señalado que quieren "escuchar a las niñas y niños". "Contamos con su opinión para construir ciudad y gobernar, y queremos seguir incorporando su mirada en las decisiones del Ayuntamiento", han añadido

I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Tras este proceso, que comienza con la elaboración del diagnóstico y culmina con la evaluación del I Plan y elaboración del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, el Consistorio prevé que en el segundo semestre de 2022 UNICEF renueve el Sello "Bilbao Ciudad Amiga de la Infancia", a través del cual se reconoce y pone en valor el trabajo a favor de los niños y adolescentes realizado en los pueblos y ciudades.

En el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia "Etorkizunari Begira" (2018-2021) el Ayuntamiento presentó la planificación acorde con la realidad identificada en la ciudad, estructurada en 10 líneas estratégicas transversales y 26 objetivos que se articulan en un total de 193 actuaciones municipales orientadas a las personas menores de 18 años.

El Consistorio cuenta con una estructura interna de trabajo, en red y coordinada, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas más jóvenes de la Villa e impulsar su participación en la vida de la ciudad.