Bilboestiba acepta la negociación propuesta por Trabajo condicionada al cumplimiento "estricto" de la legislación

Supone excluir de la negociación colectiva las tareas complementarias y la realización de actividades correspondientes al transporte horizontal

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

Bilboestiba-Centro Portuario de Empleo (CPE) ha mostrado su disposición favorable a participar en el proceso negociador propuesto por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con la condición previa de que esté sometido al cumplimiento "estricto" de la legislación vigente, lo que supone dejar fuera de la negociación colectiva las tareas complementarias "al haber sido legalmente excluidas".

Asimismo, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao ha señalado que se ha de excluir la realización de las actividadescorrespondientes al transporte horizontal, "asunto ya interpretado y ratificado por el TSJPV" y, en general, "toda aquella materia sobre la que las partes no estén legalmente legitimadas a los efectos".

En su respuesta a la Autoridad Laboral, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao considera también "indispensable" la desconvocatoria de la huelga que se mantiene desde el 9 de octubre y el mantenimiento de los ritmos de trabajo en parámetros "normales".

Tal y como transmitió en su día Bilboestiba-CPE a la Dirección General de Trabajo, la "raíz" de este conflicto se halla en los recientes cambios legislativos aprobados para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, "que supone la transformación del servicio portuario de manipulación de mercancías y afecta singularmente a las tareas complementarias, que ya no forman parte del servicio portuario de estiba y quedan excluidas de la negociación colectiva, como reiteradamente, además, ha señalado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y confirmado el Tribunal Supremo".

En el caso de que no se lograse un acuerdo tras este proceso de negociación tutelada por la directora general de Trabajo, Bilboestiba-CPE propone que las partes se sometan a un arbitraje para resolver las cuestiones que no se hayan podido consensuar y alcanzar un acuerdo definitivo que "no dilate innecesariamente el conflicto en el Puerto de Bilbao".