BIME PRO espera reunir en Bilbao en octubre a más de 3.000 profesionales de la industria musical de todo el mundo

Bomba Estéreo, John Acquaviva y Zoe Gotusso confirman su participación en la próxima edición junto a Raphael, Shirley Manson y Mala Rodríguez

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

BIME PRO espera reunir en Bilbao el próximo mes de octubre a más de 3.000 profesionales de la industria musical de todo el mundo en novena edición, en la que han confirmado su participación la banda colombiana Bomba Estéreo, el canadiense John Acquaviva y la artista argentina Zoe Gotusso, junto a Raphael, Shirley Manson y Mala Rodriguez.

Según ha recordado el Ayuntamiento de Bilbao, este foro, que se reunirá en el Palacio Euskalduna de Bilbao durante los días 27, 28 y 29 de octubre, busca hacer ese "alto en el camino" para "revisar las dinámicas actuales, anticipar las que vienen y lograr la unión que requiere una reactivación con más fuerza".

A la programación de artistas encabezada por Raphael, Shirley Manson y Mala Rodriguez se sumarán Bomba Estéreo y John Acquaviva. Los líderes del grupo colombiano, Li Saumet y Simón Mejía, ofrecerán una charla junto a sus managers Camila Saravia y Daniel Zawadzki, quienes han trabajado en el desarrollo de su carrera desde los comienzos.

Por su parte la charla del DJ, productor y artista canadiense estará enfocada en inversión, presentando el fondo Plus Eight Equity del cual son asesores Richie H. y Ben Turner. Del ámbito profesional participarán Fabio Acosta e Iván Alarcón, mánagers de J. Balvin, Rosa Lagarrigue, CEO de RLM y Gay Mercader, promotor español, y Jon Ollier, agente de Ed Sheeran, liderando un programa compuesto por referentes del sector. Además, la artista argentina Zoe Gotusso ofrecerá una charla en el marco de BIME Campus.

La industria latinoamericana estará representada por una amplia delegación presencial, generando "la antesala perfecta" para la primera edición de BIME Bogotá en mayo de 2022, ha apuntado desde el Consistorio.

Entre las novedades de esta edición, habrá mesas "con enfoque 100% humano y sostenible, buscando dar más importancia y visibilidad tanto a la innovación social como medioambiental". En el panel "La música como herramienta de transformación social" se disertará sobre la importancia del compromiso social dentro de la industria musical, presentando diferentes proyectos que trabajan con este objetivo.

Además, esta propuesta estará acompañada por una acción solidaria. Así, las personas acreditadas en el evento, tendrán la posibilidad de colaborar mediante una donación con tres entidades que estarán presentes en esta edición: Hardcore Hits Cancer de Catalunya, DalecandELA de Euskadi y Llorona Records de Colombia.

Se presentarán también mesas con el sonido y la música como protagonistas para conseguir un impacto positivo en el entorno a nivel medioambiental. Profesionales de diversas disciplinas abrirán un debate para reflexionar sobre la importancia del canal sonoro en nuestra sociedad de ecosistemas naturales desde perspectivas multidisciplinares como la música, la ciencia, la cultura, la tecnología y la salud. También dentro del ámbito de lo social, este año se incorpora una mesa sobre psicología para abrir la conversación sobre la evolución psicológica y profesional en la trayectoria artística.

LA ACTUALIDAD Y EL FUTURO DE LA INDUSTRIA MUSICAL EN 360º

recinto este año estará habilitado al completo con casi 7.000 metros cuadrados, adaptándose a la mayor dimensión que ha alcanzado el congreso en su novena edición. Los más de 3.000 profesionales que se dan cita cada año podrán participar de amplios espacios de networking, 80 paneles con temáticas muy diversas, speedmeetings y varios talleres entre otra amplia oferta de contenidos y actividades tanto de manera presencial como virtual y, como novedad este año, también en formato podcast. Tanto la plataforma digital como la app de BIME PRO están disponibles para que comience el networking desde hoy mismo.

En el apartado BIME FESTS se trabajará sobre el presente y futuro de la contratación de artistas en cuatro mesas redondas con gran representación de agentes de Reino Unido: Alex Bruford Managing Director de ATC LIVE agencia de Nick Cave & The Bad Seeds, Metronomy, The Lumineers) Jon Ollier (CEO de ONE FIINIX LIVE, agente de Ed Sheeran), y Natasha Gregory (Co-founder Mother Artists, agente de Idles).

Durante el panel "Simpatía por la Industria Musical" se grabará en directo la entrega número 100 del podcast de nombre homónimo. También habrá un panel especializado en formación y se trabajará además sobre los derechos de autor en torno al livestreaming y los activos digitales o NFTs. Las nuevas plataformas y formatos de prescripción musical para las nuevas generaciones también tendrán un espacio importante en el programa.

LA INDUSTRIA SE ENCUENTRA EN BIME

El Palacio Euskalduna también será testigo del 1º Congreso de la Edición Musical organizado por AEDEM y otro encuentro internacional que se desarrollará por primera vez en BIME PRO es el Music Equality Forum, un espacio que aúna las principales iniciativas nacionales e internacionales que luchan por una industria en igualdad de oportunidades.

Además, tendrá lugar la tercera edición del encuentro de ferias musicales iberoamericanas, el Atlantic Music Conferences Symposium (AMCS) que reunirá a representantes de 14 ferias procedentes de diferentes países iberoamericanos.

En BIME CAMPUS se desarrollará un programa de formación avanzada para todas las personas que quieran formarse y trabajar en el sector de la música, con entradas a precio especial para jóvenes y estudiantes. Además, ya se han seleccionado los 24 estudiantes beneficiarios de las Becas Campus+ de los cuales cuatro estudiantes viajarán especialmente desde México, dos desde Chile y dos desde Colombia.

Desde BIME START UP! se buscará promocionar y premiar a las startups más disruptivas de la industria musical: 16 formarán parte del Startup Village, un espacio de exposición donde los proyectos preseleccionados podrán dar a conocer su funcionalidad y servicios, de cara a fomentar nuevas oportunidades de crecimiento e internacionalización y generar sinergias con otros profesionales emprendedores, empresas e inversores asistentes.

También en BIME TECH habrá espacio para la innovación en el sector de los eventos, donde descubrir todo tipo de soluciones técnicas y, además, tendrá lugar la gran final de la convocatoria internacional Pitch Music Series, organizada en colaboración con Conecta Fiction y que premiará a los proyectos audiovisuales que destaquen por su uso original de la música y al que se han presentado iniciativas de España, México, Chile, Argentina, Uruguay, Portugal, Francia y Rusia.