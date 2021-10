Bizkaia presenta un proyecto de presupuestos de 8.886,1 millones para 2022, un 11,5% más que en 2021

Rementeria afirma que se trata de un presupuesto "de ilusión" para impulsar la recuperación y el empleo

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado este viernes el proyecto de Presupuestos Generales para 2022 que asciende a 8.886,1 millones de euros, 915,3 millones más que en 2021. El presupuesto foral crece así un 11,5%, mientras que la cantidad a disposición de los departamentos forales se incrementa un 7,4%, hasta los 1.459,8 millones.

El diputado general, Unai Rementeria, y el diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, han comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de las principales líneas del proyecto de presupuestos, que será trasladado a las Juntas Generales.

Durante su tramitación parlamentaria, los diputados forales desgranarán las partidas de cada uno de los departamentos en las comparecencias en comisión que están previstas para los próximos días 8, 10 y 11 de noviembre.

En cuanto a las mayores cuantías departamentales, Acción Social, con cerca de 600 millones de euros, asume el 41% de la capacidad de gasto e inversión total de la institución foral.

En su intervención, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha subrayado que el proyecto de presupuestos está diseñado para impulsar la recuperación tras la pandemia, ayudando a la actividad económica y el empleo y avanzando en el desarrollo de proyectos puestos en marcha para afrontar las transiciones que requiere el territorio.

De esta forma ha explicado que se pasa de un presupuesto de emergencia, como era el del año pasado, a uno "de ilusión" para volcarse en las prioridades, impulsar la recuperación y ayudar a la actividad económica y al empleo, para progresar "juntos".

El proyecto contempla partidas destinadas a generar actividad económica y "modernizar" el territorio, así como inversiones para avanzar en materia sociosanitaria impulsando la innovación social y llevar a cabo tres transiciones: digital, energética y movilidad más sostenible.

Rementeria ha detallado, en primer lugar, la transición de los cuidados de larga duración, con el impulso a proyectos como los centros EtxeTIC, el plan de formación en cuidados o el centro intergeneracional de Getxo.

La transición a una movilidad más sostenible se volcará en un servicio público de bicicletas eléctricas, caminos naturales o la incorporación de vehículos híbridos a la flota de Bizkaibus.

Por su parte, la transición digital se acometerá con inversiones en la digitalización de las pymes y en la digitalización del comercio local a través de Eup! Y la transición energética, abanderada por el Energy Intelligence Center.

Así mismo, el diputado general ha citado diferentes partidas dirigidas a incrementar la inversión productiva, que genera actividad económica y empleo y moderniza el territorio.

Entre ellas, los primeros trabajos para cubrir la Avanzada en Leioa, las obras de la bicipista Amorebieta-Iurreta y el bulevar de la ría, la recuperación del bosque de Oma, o la puesta en marcha del Centro Internacional de Emprendimiento en la Torre Bizkaia.

Rementeria ha valorado que este presupuesto "mejora" la calidad de vida y los servicios públicos que ofrecen las instituciones, al incrementar notablemente la financiación municipal -los 112 ayuntamientos de Bizkaia van a disponer de 112,2 millones de euros más que en 2021- así como la aportación al Gobierno Vasco y el Cupo.

Por último, ha recordado que el año pasado la Diputación presentó un presupuesto "de urgencia para una situación extraordinaria", en la que tuvo que recurrir al endeudamiento para impedir el parón de la economía. Por ello, Rementeria ha reiterado el compromiso de aprovechar la mejora de la situación económica para quitar deuda y seguir teniendo una caja "saneada".

INGRESOS

El proyecto de presupuesto se basa en una previsión de ingresos de 8,886,1 millones de euros, procedentes principalmente de la recaudación de tributos concertados, que aportan el 95,3% de la financiación. El presupuesto de 2022 contempla un incremento de este ingreso del 14,4% respecto al recogido en la Norma Foral de Presupuestos de 2021.

Así mismo, contempla una mayor financiación por la vía de los ingresos no concertados, mientras que se reduce el recurso al endeudamiento. Para 2022, Bizkaia prevé una emisión de deuda de 235 millones de euros, de los cuales 79,2 millones derivan del acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, que determina una capacidad de endeudamiento de las diputaciones forales del 0,2% del PIB.

GASTOS

En el apartado de gastos, el proyecto de presupuestos contempla en primer lugar el cumplimiento de los compromisos institucionales: Bizkaia abonará en concepto de Cupo al Estado 440,8 millones de euros y otros 5.561,6 millones en aportaciones al Gobierno Vasco.

Respecto a 2021, ambas crecen por encima del 14%, mientras la financiación municipal se incrementa el 13,1%, dado que el presupuesto pone a disposición de los 112 ayuntamientos de Bizkaia 968,9 millones de euros, 112,2 millones más que en este ejercicio 2021.

El apartado de gastos se completa con las partidas destinadas a la financiación de las Juntas Generales, a la amortización de deuda y los gastos de personal, que crece un 1,5%, y deja un disponible para los departamentos forales de 1.459,8 millones de euros.

Además de los 856,7 millones de euros, la financiación municipal en el Presupuesto 2021 se complementa con los 60 millones de euros de capacidad de endeudamiento asumidos por la Diputación y puestos a disposición de los ayuntamientos del Territorio Histórico.

DEPARTAMENTOS

Los nueve departamentos de la Diputación Foral dispondrán de 101,0 millones más que en 2021, lo que supone un incremento del 7,4%, que se ve reflejado en las partidas de todos los departamentos.

El de Acción Social dispondrá de más del 41% de la capacidad de gasto e inversión de la Diputación, Infraestructuras y Desarrollo Territorial y Transportes y Movilidad Sostenible disponen del 16,4% y del 12,8% respectivamente, y el peso del resto de departamentos se mueve entorno al 5% del total.

A preguntas de los medios, Rementeria ha explicado que este proyecto, no tiene en cuenta una posible llegada de Fondos Next desde Europa porque no pueden prever esa llegada "si no tenemos esa seguridad".

Respecto a su valoración sobre la sentencia que declara nulo el impuesto de plusvalía municipal, el responsable foral ha afirmado que van a esperar a conocer los fundamentos de la sentencia, porque entiende que afecta a la legislación común, no a la norma foral de territorios históricos, por lo que cree que necesario "esperar", aunque ha confirmado que ya mantienen conversaciones con Eudel, que será quien tome las decisiones, para analizar "conjuntamente" lo que pueda pasar.