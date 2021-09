Caribou, Mando Diao, The Hives y Teenage Fanclub, en el cartel de BBK Live Udazkena

El ciclo de conciertos se dividirá en dos fines de semana de octubre y noviembre y será antesala del próximo Bilbao BBK Live en formato clásico

Artistas internacionales como Caribou, Mando Diao, The Hives o Teenage Fanclub y los nacionales Rigoberta Bandini, Dorian o Novedades Carminha conforman el cartel de BBK Live Udazkena, el nuevo ciclo de conciertos que se celebrará durante dos fines de semana de octubre y noviembre en Bilbao, y que será la antesala de la próxima edición de Bilbao BBK Live en su formato clásico.

El ciclo de conciertos se dividirá en dos fines de semana de octubre y noviembre, con tres actuaciones por jornada. Bilbao BBK Live Udazkena, que se celebrará en el Bilbao Arena de Miribilla del 7 al 9 de octubre y del 11 al 13 de noviembre, ha programado hasta 18 artistas internacionales y nacionales en su cartel, en el que se mezclan bandas pop, rock y electrónicas con los proyectos más conceptuales, así como bandas clásicas de la escena indie, según ha informado Last Tour.

La primera ronda de este ciclo, que tendrá lugar el segundo fin de semana de octubre, estará liderada por los hits rockeros de The Hives, a los que seguirán Novedades Carminha y Venturi.

El viernes 8 estará protagonizado por Mando Diao y su mezcla de sonidos rock fusión, seguido por León Benavente y, como broche final, los sonidos rock, punk y electrónicos de El Columpio Asesino. Rodrigo Cuevas y su folclore concluirán la tercera jornada del ciclo, seguido Maria Arnal i Marcel Bagés y Omago.

La segunda mitad del ciclo Bilbao BBK Live Udazkena se prolongará del 11 al 13 de noviembre con una cuarta jornada liderada por el autor de 'Can't Do Without You', Caribou, presentando su último álbum, Suddenly. La electrónica universal de ZETAK y sus hits populares acompañarán al canadiense en este cartel, que cerrará Gazzi.

El viernes comenzará con Rigoberta Bandini, para seguir con el proyecto del actor Asier Etxeandia junto a Enrico Barbaro, Mastodonte, acompados de las andaluzas Uniforms. El ciclo finalizará con el directo legendario de los escoceses Teenage Fanclub, el indie ibérico de Dorian, y el innovador pop en euskera de Bulego.

Este ciclo será la antesala de la próxima edición de Bilbao BBK Live en su formato clásico, que tendrá lugar el 7, 8 y 9 de julio de 2022, según han adelantado desde Last Tour.

El aforo de cada concierto se gestionará de acuerdo a la normativa vigente, cumpliendo con todas las medidas preventivas ante la COVID-19 en un entorno de cultura segura. Las entradas estarán disponibles a un precio especial para poseedores del abono de Bilbao BBK Live 2022 el próximo lunes, 20 de septiembre, mientras que la venta de entradas general comenzará el miércoles 22 de septiembre en la web de Bilbao BBK Live y SEEtickets.