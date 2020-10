Casi la mitad de los vascos piden medidas de control y aislamiento "más exigentes"

Un 70% desea una gestión compartida de la crisis entre los Gobiernos central y autonómicos

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

Casi la mitad de los vascos cree necesario aplicar medidas de control y aislamiento más exigentes para hacer frente a la pandemia del coronavirus y un 70% desea una gestión compartida de la crisis entre los Gobiernos central y autonómicos, según el estudio 'La Ciudadanía de Euskadi ante la pandemia de Covid 19' elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza.

La muestra ha sido realizada con un total de 1.430 entrevistas telefónicas para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca entre los días 13 y 17 de octubre de 2020.

Siete de cada 10 personas encuestadas consideran que la gestión "más adecuada" de la pandemia sería la compartida entre el Gobierno español y los Gobiernos Autonómicos, un 17% creen que sería mejor que gestionaran la crisis principalmente los gobiernos autonómicos, y solo un 3% que sería mejor que la gestionara principalmente el Gobierno Español.

Además, hay una gran división de opiniones entre quienes creen que sería necesario aplicar medidas de control y aislamiento "más exigentes", un 48%, y quienes creen que es suficiente con seguir como hasta ahora (45%).

VACUNA

La mayoría de los vascos desearía vacunarse, aunque hay cierta prevención sobre el momento de hacerlo. Casi la mitad de la ciudadanía vasca (47%) afirma que, cuando se logre una vacuna segura y eficaz, desearía vacunarse, pero solo después de que muchas otras personas se hayan vacunado.

Un 30% desearía vacunarse cuanto antes (en el conjunto del Estado este porcentaje asciende a un 40%), y un 20% afirma no querer que le administren la vacuna. Los motivos principales para no querer vacunarse son las dudas sobre su seguridad y la creencia de que no es necesaria. Un 15% de quienes no querrían vacunarse (un 3% del total de la población) cree que las vacunas son perjudiciales.

((Habrá ampliación))