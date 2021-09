CCOO dice que los acuerdos de la mesa de diálogo social "van a marcar un rumbo distinto en las políticas de Euskadi"

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha destacado la importancia de la mesa de diálogo social, que se reúne este martes, y ha indicado que los acuerdos alcanzados "van a marcar un rumbo distinto en las políticas de Euskadi".

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a la reunión de la mesa de diálogo social, en la que participará el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha destacado que es un "día importante" porque se presentarán varios acuerdos "de relevancia".

A su juicio, eso "marca un rumbo distinto en las políticas en Euskadi". Entre esos acuerdos, ha subrayado el de la prórroga del complemento de los ERTEs, que cada vez tendrá "menos repercusión" por la mejora de la situación.

Loli García ha afirmado que las organizaciones sindicales solo tienen un espacio para "modificar e incidir en las políticas públicas de los Gobiernos" y es el "espacio de la concertación social y el diálogo social". "No hay otro, el otro escenario es el Parlamento y para eso hay que presentarse a unas elecciones políticas, que no es el caso, por lo menos, el de nuestra organización", ha añadido.

Tras indicar que no va a analizar "la posición política o sindical" de otras organizaciones que no participan en este foro, Loli García ha añadido que estar en una mesa de diálogo social "no implica" que no sean "una organización reivindicativa" y que "no peleen o se movilicen" por conseguir derechos.

A su juicio, el binomio "movilización-negociación" da resultados y cree que la movilización "sin intentar buscar la modificación de las políticas" es "un terreno estéril". Ha indicado que estarán "en las calles" pero también en "todos los espacios" donde se negocie para mejorar esas políticas.

En relación a la posibilidad de una huelga general, la dirigente sindical ha recordado que el sindicato no ha dejado de movilizarse durante todo este año y medio pero ahora cree que es el momento de dar "una oportunidad al diálogo" y espera que se puedan llegar a acuerdos.

Por otra parte, ha incidido en la necesidad de subir el SMI porque es una cuestión de "justicia social" y ha insistido en que en 2022 hay que "tener un SMI que esté por encima de los 1.000 euros". Asimismo, en relación a la derogación de la reforma laboral, confía en "tener pronto un texto normativo que permita cambiar la regulación laboral".

De cara al próximo pleno de política general de este jueves en el Parlamento vasco, Loli García cree que en Euskadi hay que ahondar en "el cambio de rumbo de las políticas" y hay que "pasar página definitivamente a la política de los recortes y de la austeridad".

Asimismo, considera necesario mejorar los ingresos del país mediante una reforma fiscal que permita que "quienes más tienen tengan que aportar más al sistema para hacer una sociedad más igualitaria, redistribuyendo la riqueza". Además, ha defendido que hay que desarrollar los servicios públicos en Euskadi, aumentando el empleo público y mejorando condiciones laborales.