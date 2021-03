Ciudadanos no cree "en absoluto" que lo ocurrido en Murcia afecte a PP+Cs, "que funciona muy bien" y con "eficacia"

Recuerda en el País Vasco hay "un frente independentista bastante fuerte" al que hay que "frenar con un frente constitucionalista unido"

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Ciudadanos Euskadi, José Manuel Gil, no cree "en absoluto" que la situación generada en Murcia entre su partido y el Partido Popular vaya a afectar a la Comunidad Autónoma Vasca, y no espera que tenga "ninguna repercusión" en la coalición electoral PP+Cs, que "funciona muy bien" y con "eficacia". Además, ha recordado en el País Vasco hay "un frente independentista bastante fuerte" al que hay que "frenar con un frente constitucionalista unido"

En declaraciones a Europa Press, Gil ha destacado que la alianza en Euskadi entre populares y la formación naranja "está funcionando muy bien", hay "buena sintonía y una relación cordial" entre ambas formaciones. "Estamos trabajando juntos en el Parlamento vasco de manera muy eficaz y esto va a seguir así", ha añadido.

A su juicio, "lo que ha pasado en Murcia", donde Ciudadanos rompió con su socio de Gobierno, el PP, y presentó una moción de censura junto con el PSOE, "se circunscribe únicamente" a esa comunidad autónoma. "Lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso ha decidido, sorprendentemente, ampliar la repercusión, pero no es una decisión nuestra", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que su partido ya ha anunciado que no apoyará mociones de censura "en ningún otro sitio". Por ello, considera que lo ocurrido en Murcia no va a repercutir en el País Vasco porque no existe una coalición de Gobierno, sino que es una alianza electoral.

"Además, aquí estamos en un territorio con un frente independentista bastante fuerte, al que tenemos que frenar con un frente constitucionalista unido, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos dos partidos que somos distintos, que tenemos historias, culturas y nombres distintos, pero cosas en común. Hemos hecho una alianza para unir las manos y apoyarnos en aquellas cosas que compartimos, y está funcionando muy bien", ha añadido.

NI FUSIÓN NI DESAPARICIÓN

El líder de Ciudadanos Euskadi ha rechazado que la formación naranja vaya a fusionarse con el PP o a desaparecer, como han apuntado dirigentes populares. "No va a pasar ninguna de las dos cosas. Cs defiende un espacio electoral propio y creo que es muy necesario", ha remarcado.

En este sentido, ha precisado que Cs es un espacio electoral "de centro, liberal y progresista", un planteamiento distinto al del Partido Popular. "En Europa, ellos están en el grupo de los conservadores y ellos en el de los liberales. Y yo creo que hace falta un partido como el nuestro, nuevo, limpio, que sea capaz de defender esa espacio electoral que alguien tiene que defender", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que Ciudadanos no con "profesionales de la política" que quieren vivir de ella, sino que son profesionales que han entrado en política "por un ratito". "El perfil es completamente distinto al de otros partidos. Nosotros no estamos aquí por poltronas ni por puesto ni por nada por el estilo, sino por defender unas ideas muy claras, liberales, de centro y limpias, empleándonos muy fuerte contra la corrupción, lo que ha hecho que rompamos el Gobierno de Murcia", ha indicado.

Según ha asegurado, esa seguirá siendo su actitud porque la formación naranja no está comprometido "ni con las poltronas ni con el PP ni con el PSOE, sino con los ciudadanos y la limpieza democrática". "Lo vamos a hacer cueste lo que cueste", ha concluido.