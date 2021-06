Condenan a dos empresas a indemnizar con 129.645 euros a la familia de un trabajador fallecido por asbestosis

ASVIAMIE destaca que la sentencia "señala la responsabilidad empresarial por incumplir la normativa preventiva con el amianto"

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao ha estimado la demanda de la familia de un trabajador fallecido por asbestosis y ha condenado a las empresas Fundiciones Amboto SA, ya desaparecida, y Foseco Española SA, a indemnizarla de forma solidaria con 129.645 euros, más intereses, en concepto de daños y perjuicios, tras "incumplir durante años la legislación de Seguridad e Higiene con relación a los riesgos del amianto", según ha informado ASVIAMIE.

La asociación vasca de víctimas del amianto ha explicado que el operario trabajó en Fundiciones Amboto desde agosto de 1969 a junio de 1970 alimentando el horno eléctrico "con importante contacto con el amianto" y utilizando "unas simples mascarillas de papel como protección".

A partir de 1970 y durante 23 años estuvo empleado en Foseco Española SA, donde su trabajo como peón consistía en "realizar una mezcla con la batidora de fibras de amianto con otros productos, y manipulaba manualmente los sacos de amianto, desprendiendo muchas fibras". En este caso, ha apuntado ASVIAMIE, "se protegían con máscara de papel y ni siquiera la empresa cumplía la obligación de lavarles la ropa de trabajo".

En 2015, ingresó en el Hospital de Galdakao afectado por una infección respiratoria y se le diagnosticó asbestosis, placas pleurales calcificadas, afectación pulmonar intersticial parenquimatosa y EPOC. En abril de 2018, el INSS le declaró la incapacidad absoluta por asbestosis como enfermedad profesional, y falleció meses más tarde.

Desde la asociación de víctimas del amianto han indicado que, pese a que Foseco ha insistido en el proceso "en el hábito de fumar" de su antiguo empleado, tanto el informe de Osalan como la testifical de un compañero de trabajo "dejan en evidencia el uso del amianto y el incumplimiento empresarial de la legislación vigente".

En concreto, ha denunciado que "no informaron del riesgo del amianto, no existían taquillas separadas para la ropa de trabajo y la de calle, llevaban a domicilio para su lavado la ropa de trabajo y los reconocimientos médicos eran rutinarios y no específicos".

Asimismo, ha explicado que Osalan señala que, aunque la empresa utilizó amianto en su proceso productivo, "por lo menos hasta 1981 no está registrada en el RERA", con cinco trabajadores censados por su exposición al amianto, entre los que no se encuentra este empleado en concreto. Por otro lado, ha apuntado que "existen dos expedientes de trabajadores de Foseco con enfermedades del amianto".

ASVIAMIE ha destacado que la sentencia del juzgado bilbaíno recoge "la amplia legislación preventiva vigente sobre el amianto que las empresas ignoraron su cumplimiento".

Además, ha remarcado, el fallo señala que "no puede sostenerse la exigencia culpabilista en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario 'crea' el riesgo, mientras el trabajador es quien lo 'sufre'".

En esta línea, la resolución judicial considera que "el empresario ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, mas allá incluso de las exigencias reglamentarias"", según ha destacado la asociación.

El tribunal estima íntegramente la demanda interpuesta por la familia y condena a Fundiciones Amboto y Foseco Española al pago solidario de la indemnización de 89.445 euros para la viuda y 20.100 para cada uno de sus dos hijos, en concepto de daños y perjuicios.

La asociación vasca de víctimas del amianto ha mostrado su satisfacción por la sentencia, dado que "señala la responsabilidad empresarial por incumplir la normativa preventiva con el amianto causante de tantas muertes".

NO DEBE QUEDAR IMPUNE

ASVIAMIE considera que "el prolongado incumplimiento empresarial de la legislación preventiva del amianto no debe quedar impune". "No es casualidad que la Comisión Europea señale al cáncer profesional, como el causante del 53% de las muertes laborales", ha subrayado.

Por ello, ha urgido a extremar las medidas preventivas frente a las sustancias cancerígenas presentes en el ámbito laboral y aprobar la creación y puesta en marcha del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto.