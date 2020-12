Cruzan varios contenedores en Ondarroa tras acudir la Ertzaintza para evitar la celebración de un botellón

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

Un grupo de jóvenes cruzó en la noche de este sábado varios contenedores en el centro de Ondarroa (Bizkaia) después de que la Ertzaintza acudiera para evitar que se celebrara un botellón, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El suceso se produjo sobre las 21.00 horas cuando efectivos de la Policía vasca acudieron al lugar para evitar que un grupo de jóvenes que se había congregado desarrollara un botellón.

Los jóvenes reaccionaron de manera violenta y cruzaron varios contenedores, aunque no se llevaron a cabo detenciones. No obstante, dos personas fueron identificadas en la zona por no respetar las medidas sanitarias.