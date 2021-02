Denunciadas 2.071 personas el fin de semana en Euskadi por incumplir la normativa sanitaria, un 73,4% más

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

La Ertzaintza y las policías locales han registrado 2.071 denuncias durante el fin de semana por infracción a la normativa sanitaria en Euskadi para contener la propagación del coronavirus, lo que supone un 73,4% más de multas que el anterior fin de semana.

De ese total, la mayoría, 1.325, corresponden a incumplimientos de la limitación de la libertad de circulación y grupos máximos (hasta cuatro personas), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Este fin de semana, la Ertzaintza y las policías locales han vuelto a realizar controles para tratar de evitar desplazamientos indebidos, y velar por el cumplimiento del resto de normas sanitarias. Fruto de esos dispositivos de vigilancia son 2.071 las denuncias cursadas desde el viernes 29 de enero al domingo 31. La mayor parte, 1.325, se refieren a incumplimientos a la limitación de movilidad o a la restricción de agrupamientos sociales a un máximo de cuatro personas.

De esa cifra, un total de 576 denuncias han sido cursadas por no respetar las normas de circulación en horario nocturno y 369 por no respetar la limitación de entrada y salida de personas del municipio de residencia. Otras 364, lo han sido por no respetar la limitación de grupos máximos de cuatro personas en espacios públicos y privados.

Las infracciones por no usar la mascarilla o hacerlo de forma inadecuada, suman 342 en conjunto. Otro capítulo de denuncias es el referido al consumo de alcohol en la vía pública, que se salda con 264 actas de denuncia.

El resto del balance se reparte en cifras menores por otros conceptos como no mantener la distancia física de al menos un metro y medio en hostelería, restauración y actividad física, o por fumar en espacio público sin respetar la distancia de dos metros entre personas, además de otros motivos como el incumplimiento de horario en establecimientos de hostelería y restauración.

Por territorios, la acción conjunta de la Ertzaintza y las policías locales se desglosa en 376 denuncias en Álava, 1.164 en Bizkaia, y 531 en Gipuzkoa.