Denunciadas 91 personas en Getxo por no usar mascarilla, beber alcohol en la calle y fumar sin distancia de seguridad

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Municipal de Getxo (Bizkaia) ha denunciado, durante el puente del Pilar, a 91 personas por no portar mascarilla, por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y por fumar no respetando la distancia de seguridad, así como a cuatro locales hosteleros por incumplimiento de horario y por no respetar las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Vasco.

Durante el puente del Pilar, la Policía Local de Getxo estableció un dispositivo de seguridad con motivo de la pandemia del covid-19. Se realizaron diversas actuaciones presenciales a pie por las zonas de ocio tanto en Algorta como de Romo, así como en parques infantiles, zonas de juego y zonas costeras.

Un total de 91 personas fueron denunciadas por no portar mascarilla, por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y por fumar, no respetando la distancia de seguridad. Asimismo, cuatro locales hosteleros fueron denunciados por incumplimiento de horario y por no respetar las medidas sanitarias decretados por el Gobierno Vasco.

Desde el Área de Seguridad Ciudadana se ha remarcado que el objetivo de este tipo de dispositivos es "prevenir, informar y garantizar que las medidas sanitarias decretadas por las autoridades competentes se cumplen".

"No podemos mirar hacia el otro lado cuando hay personas que están falleciendo a cuenta del Covid-19, otras que lo está pasando muy mal por ir a los diferentes ERTES o que están en el paro porque su empresa ha cerrado. Tolerancia cero ante la gente que es irresponsable", han añadido.