EH Bildu espera que PNV y PSE-EE "se abran a trabajar para la mejora" de la Ley Antipandemia en un "diálogo real"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

EH Bildu espera que el PNV y el PSE-EE se abran "a trabajar para la mejora" de la Ley Antipandemia, impulsada por ambas formaciones que conforman el Gobierno Vasco en el Parlamento, mediante "un diálogo real". La formación soberanista ha criticado esta norma al considerarla "exclusivamente punitiva".

La Ley Antipandemia, con la que jeltzales y socialistas pretenden dar seguridad jurídica a las medidas que adopte el Ejecutivo de Euskadi para evitar la propagación de pandemia, comenzará este jueves su tramitación parlamentaria por vía de urgencia y se espera que pueda aprobarse para el mes de junio.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado este miércoles, a través de Twitter, que ya aseguró que su grupo haría aportaciones a la norma que le "parece exclusivamente punitiva". "Espero que el PNV y el PSE-EE se abran a trabajar para la mejora de la Ley. Veremos si la disposición del PNV y el PSE para el diálogo es real", ha manifestado.

Iriarte también se ha referido a las declaraciones realizadas por la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, en las que ha censurado que EH Bildu critique la Ley Antipandemia vasca y esté dispuesta en el Congreso a "trabajar con el PP" en una legislación alternativa.

En este sentido, ha replicado que su formación "cumple con su palabra" y el PNV "debería entender que lo que ellos hacen no lo hacen" ellos. "Dijimos que jamás pactaríamos con la derecha española y nos reafirmamos en ello. No mientan, no difamen, no manipulen nuestras palabras", ha emplazado.