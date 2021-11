EH Bildu pide que los presupuestos vascos no sean "un circo" o "un Gran Hermano", en vez de "hablar de necesidades"

Iriarte insta a Sánchez a que "cumpla" con los acuerdos y no use "el arma perversa de decir que el gobierno alternativo puede ser peor"

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha emplazado al Gobierno Vasco a que no convierta la negociación de los presupuestos vascos en "un circo" con "una especie de Gran Hermano donde una voz en off decide cuál es concursante que sale y cuál se queda", en vez de "hablar de las necesidades de la gente". Asimismo, ha asegurado que la propuesta presentada por la coalición soberanista es "realista".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha criticado que el PNV ha tratado de "embarrar el terreno" diciendo que con EH Bildu "no se podían hacer acuerdos" y ha jugado a ser "la oposición de la oposición", si bien, a su entender, este "relato ha saltado por los aires" con la propuesta de la coalición soberanista "acorde con la situación extraordinaria" que se vive y que requiere medidas de "carácter estratégico" a medio y largo plazo.

En este marco, ha pedido que el Gobierno Vasco no convierta la negociación presupuestaria "en un circo, en una pantomima, en una especie de gran Hermano donde una voz en 'off' decide cuál es concursante que sale del concurso y cuál es el que se queda", en vez de "hablar de las necesidades de la gente".

Según ha defendido, el Ejecutivo tiene que "dejar de lado este juego perverso de quién se queda y quién no se queda y hablar de las necesidades de la gente y, a partir de ahí, veremos qué dice el Gobierno el miércoles".

Aunque ha reconocido que lo visto en las últimas semanas "no parecía una invitación a que EH Bildu pudiera estar dentro" de un acuerdo presupuestario, ha asegurado que, por su parte, su formación considera que "la situación es extraordinaria y todos tenemos que poner de nuestra parte" y ha planteado una propuesta "realista".

Por otro lado, ha reiterado la necesidad de que el acuerdo para la futura ley de Educación vasca sea "lo más amplio posible" y tengan "voz" los agentes educativos. A su entender, urge un acuerdo ante la situación de "atasco" que sufre la Educación, con una baja natalidad y una segregación "muy importante".

Por su parte, EH Bildu "va a poner todo lo que esté en su mano para que sea un acuerdo lo mejor posible" para una educación de calidad y que "no deje a nadie atrás", según ha afirmado su portavoz, que ve "prematuro" el plazo de 2022 fijado por el Gobierno y cree que esta reforma debe abordarse "sin pausa pero sin prisa" porque es mejor hacer "un buen pacto educativo".

Preguntada por una posible futura alianza con Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE, ha indicado que se pueden dar "otras alianzas diferentes a las que se han dado ahora", pero cree que todavía se está "muy lejos". En todo caso, EH Bildu hará alianzas en relación a los contenidos y no va a "estar por estar".

"Hay alianzas de todo tipo que se pueden llevar a cabo tanto con el PNV como con Elkarrekin y PSE, y EH Bildu estará en los acuerdos en tanto lo que se ponga encima de la mesa sea importante para la gente de este país y vaya a mejorar sus condiciones", ha subrayado.

CUMPLIR LOS ACUERDOS

En otro orden de cosas, ha aludido a la negociación de los presupuestos generales del Estado y ha reiterado que EH Bildu ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla" con los acuerdos y con su programa electoral y no use "esa arma perversa de decir que, si no está él en el Gobierno, el gobierno alternativo puede ser peor".

Según ha advertido, si no da "pasos" en la implementación de esas medidas recogidas en su programa, "no habrá diferencias entre un gobierno y otro".

De este modo, ha señalado que EH Bildu ve "una ventana de oportunidad" con este Ejecutivo pero "será únicamente si cumple con los acuerdos" y, en esta línea, ha apuntado que la coalición vasca "estará en los acuerdos si hay contenido".

Iriarte ha reiterado que EH Bildu no pone "líneas rojas" en la negociación presupuestaria, pero va a seguir trabajando para avanzar en materias que considera importantes, como la derogación de la reforma laboral.

En materia de pensiones, ha defendido la importancia de escuchar a los pensionistas que reclaman pensiones "dignas" y ha asegurado que EH Bildu no se va a conformar "con migajas" ni permitir que se retrase la edad de jubilación. Todavía, ha advertido, hay que "trabajar mucho" para acordar "unas pensiones dignas".