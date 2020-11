EIT Food iniciará en 2021 la producción de una solución para reducir la bacteria campylobater en la carne de pollo

El consorcio alimentario ha validado un prototipo para combatir este pátogeno en las aves, principal causante bacteriano de gastroenteritis

La solución antimicrobiana para combatir la presencia de la bacteria campylobacter en las aves de corral financiada por el Consorcio Europeo de Alimentación, EIT Food, podrá iniciar a partir de marzo de 2021 su producción a nivel industrial tras culminar los ensayos en vivo para la validación del producto. El prototipo desarrollado, C-Sniper, reduce la incidencia de la campylobacter en la carne de pollo, aumentando la seguridad alimentaria sin afectar la salud y bienestar animal.

Según han informado desde el centro de investigación alimentaria y marítimo-pesquera, Azti, que participa en el proyecto, la campilobacteriosis es la toxiinfección de origen alimentario más frecuente en Europa y la resistencia del campylobacter a los antibióticos se ha convertido en un problema adicional para la salud pública, evidenciando la necesidad de nuevas soluciones para reducir la prevalencia de este patógeno en el sector avícola europeo y principal causante bacteriano de gastroenteritis en humanos.

En este sentido, el proyecto C-Sniper ha desarrollado una solución "innovadora y natural", basada en el uso de bacteriófagos, para el biocontrol de Campylobacter en el sector avícola. La producción del prototipo se ha culminado con éxito a pequeña escala y actualmente se está optimizando el proceso para su producción a escala industrial, periodo que durará hasta marzo de 2021.

El proyecto C-Sniper financiado por EIT Food, que tiene en Zamudio una de sus sedes europeas, incluye a cinco socios europeos (Azti, Institute of Animal Reproduction and Food Research PAS, University of Turin, Phage Technology Center GmbH y O.R.A. Società Agricola), que trabajan con el objetivo de reducir la prevalencia del campylobacter e investigan cómo mitigar, sin usar antibióticos, la presencia de este microorganismo en las aves de corral.

En concreto, este proyecto se centra en el desarrollo de una solución antimicrobiana natural a base de bacteriófagos (organismos que infectan y destruyen únicamente las bacterias diana) que puede ser utilizada como terapia a nivel de granja y como herramienta de biocontrol en mataderos, instalaciones de procesadores avícolas y producto final. Además, la iniciativa también busca que este pueda integrarse "fácilmente" en los protocolos de higiene existentes.

Tras caracterizarse y optimizarse el prototipo en 2019, se realizó a continuación un análisis de aceptación del mercado que reveló una gran aceptación de la solución desarrollada tanto por parte de productores (90%) como de consumidores (85%).

PLAN DE NEGOCIO

En la actualidad se está diseñando un plan de negocio y estrategia comercial que tiene en cuenta, entre otros muchos factores, la legislación en materia de seguridad alimentaria y producción animal, de la que dependerá la aplicación de la solución C-Sniper en las diferentes fases del proceso de producción avícola.

Durante este 2020 y hasta marzo de 2021, el proyecto está centrado en el escalado de la producción a nivel industrial y la validación del producto mediante ensayos in vivo, con la finalidad de confirmar que el prototipo desarrollado reduce la incidencia de Campylobacter en la carne de pollo, aumentando así la seguridad alimentaria, pero sin afectar la salud y bienestar animal.

El desarrollo del plan de negocio permitirá cumplir el objetivo último del proyecto C-Sniper: la comercialización de una alternativa eficaz contra Campylobacter, aplicable en diferentes etapas durante la producción y el procesado de los productos avícolas. Así, este desarrollo permitirá el crecimiento sostenible del sector avícola europeo, fortaleciendo su competitividad y contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud pública, y la confianza y protección de los consumidores.

La Unión Europea es uno de los principales productores mundiales de carne de pollo, con Polonia, Italia, España y Alemania a la cabeza de su producción. La carne de pollo es, además, la más consumida en Europa. Sin embargo, su consumo está considerado como la fuente más común de campilobacteriosis, la enfermedad de origen alimentario más frecuente en Europa y principal causa bacteriana de gastroenteritis en el mundo.

Su alta incidencia deriva en un elevado coste para los sistemas de salud pública (2,4 billones de euros al año, según datos publicados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria - EFSA), subrayando la necesidad de nuevas herramientas para reducir la presencia de Campylobacter.