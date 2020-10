EKA/ACUV advierte que los afectados no recibirán el importe de los gastos hipotecarios sin realizar una reclamación

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

EKA/ACUV, Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, ha advertido de que los afectados no recibirán el importe correspondiente a los gastos hipotecarios directamente por la mera existencia de una sentencia que "obligaba" a los Bancos a devolver ese dinero, "sin la realización de una reclamación".

En un comunicado, EKA/ACUV ha mostrado su "malestar" ante la publicación de noticias que "inducen a error a las personas consumidoras y hacen surgir falsas expectativas que no se corresponden con la realidad".

En ese sentido, ha matizado, "ante la noticia surgida estos días respecto a una posible sentencia que obligaba a los Bancos a devolver el dinero de los gastos hipotecarios a las personas consumidoras afectadas, que "no es cierto que los afectados van a recibir el importe correspondiente a los gastos hipotecarios directamente por la mera existencia de esa sentencia, sin la realización de una reclamación".

"Es más, esta sentencia incluso puede ser perjudicial para los intereses de las personas consumidoras en el caso de que alguno pudiera y quisiera ejecutarla, ya que sólo reconoce el pago del 100% de los gastos de registro, y el 50% de los de Notaría, Gestoría y Tasación, cuando actualmente existen Juzgados que están reconociendo el 100% de todos los gastos, a la espera de lo que pueda decir el Tribunal Supremo", ha advertido.

EKA/ACUV ha precisado que "la sentencia no es firme" y que se trata de "un sentencia de 1ª Instancia que ni tan siquiera afecta a todas las entidades ni a todas las cláusulas". Por ello, ha aconsejado a todas las personas consumidoras que "se informen bien y no se dejen llevar por mensajes engañosos que no se corresponden con la situación real".