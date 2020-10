ELA acusa al Gobierno y diputaciones de "negarse" a aumentar los presupuestos responder a las necesidades sociales

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El sindicato ELA ha acusado al Gobierno vasco y a las diputaciones forales de "negarse" a aumentar los presupuestos para "dar respuesta a las necesidades sociales".

En un comunicado, ha criticado también su negativa a obtener los recursos necesarios a través de una reforma fiscal que incremente los impuestos "de manera notable a los beneficios empresariales, alcapital, a los patrimonios y a las rentas altas".

ELA ha afirmado que las previsiones de recaudación presentadas la semana pasada por las instituciones vascas en el Consejo Vasco de Finanzas muestran que se está "en una situación de enorme gravedad".

"Estamos viviendo una crisis sanitaria, económica y social de las que la fuerte caída de la recaudación que se estima para este año y la pequeña recuperación esperada para el año que viene son una muestra más", ha agregado.

A su juicio, una crisis de estas características requiere "un papel mucho más importante" por parte del sector público. En concreto, ha defendido que la sanidad pública está siendo el "pilar esencial" para combatir la pandemia, pero "lo está haciendo en una situación de clara insuficiencia de medios".

También considera que la "insuficiencia de la cobertura" de los servicios de dependencia ha quedado "en evidencia" y ha agregado que "lo mismo se puede decir de la educación".

"El aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, la existencia de un número importante de trabajadores en ERTE o las dificultades para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento de los hogares o al pago de hipotecas y alquileres, muestran la necesidad de aumentar las prestaciones sociales y el reconocimiento de derechos básicos", ha agregado.

ELA ha manifestado que, en vez de abordar estas necesidades, a través de un "fuerte incremento presupuestario", el Gobierno Vasco ha anunciado para 2021 "un presupuesto no restrictivo". "Dando esto por bueno -lo cual es mucha concesión-, es evidente que el Gobierno Vasco elude dar una respuesta acorde con la situación, y va a presentar un presupuesto como si no hubiese pandemia, como si no estuviésemos en la grave situación en la que nos encontramos", ha asegurado.

El sindicado ha asegurado que esta opción del Gobierno Vasco es "aún más lamentable" si se tiene cuenta que en la Unión Europea y en el Estado español se ha decretado para todas las instituciones la suspensión de las reglas presupuestarias, de manera que se ha suprimido el límite de déficit público o el establecimiento de un porcentaje por encima del cual no se podía incrementar el presupuesto.

"En este contexto, el Gobierno Vasco se ha autoimpuesto un límite de déficit, del 2,2% del PIB para 2021", ha criticado. ELA cree que el Gobierno pretende utilizar este límite para decir que "no puede incrementar más su presupuesto, algo que es totalmente falso".

Por tanto, ELA va a exigir al Gobierno Vasco un "fuerte incremento" del presupuesto de 2021 para dotar a los servicios públicos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales) "de manera adecuada". Asimismo, va a demandar la retirada de "los recortes" que se están aplicando en la cuantía de la RGI, la "renuncia" del Gobierno a tramitar la reforma de la RGI en los términos que el PNV y el PSE propusieron en la legislatura anterior, y la aprobación de una nueva ley que recoja los contenidos de la ILP contra la pobreza y la exclusión social presentada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

Por último, ELA ha calificado de "inaudito" que el Gobierno Vasco y las diputaciones forales se sigan negando a abordar una reforma fiscal para "incrementar los impuestos a los beneficios empresariales, al capital, a los patrimonios y a las rentas altas".

"No solo es que, como se sabe, la presión fiscal en Euskadi está a la cola europea. La evidencia ocurrida tras la crisis de 2008 muestra que utilizar el aumento de la deuda como mecanismo para compensar la pérdida de recaudación es una salida cortoplacista, que solo sirve para un periodo muy corto, tras el cual el pago de la deuda se convierte en una prioridad y se utiliza como excusa para aplicar todo tipo de recortes en los capítulos sociales", ha apuntado.

A su juicio, la negativa de las diputaciones y del GobiernoVasco a abordar una reforma en esta dirección es "una muestra más de que sus políticas están al servicio de los intereses espurios de una minoría, que priman sobre los de las mayorías sociales".

Por último, ha mostrado su intención de seguir trasladando estas reivindicaciones a los centros de trabajo y a la calle porque "solo la movilización y la lucha va a conseguir el cambio de políticas que lasituación requiere".