Elorza (PSOE) se muestra "radicalmente partidario" de la creación de una empresa pública de energía

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSOE por Gipuzkoa y secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, Odón Elorza, ha asegurado este domingo que es "radicalmente partidario" de la creación de una empresa pública de energía.

En declaraciones a Europa Press, Elorza ha abogado por que esto se discuta en el seno del Gobierno, "con tranquilidad y rigor", para, después, llevarlo al Parlamento. En todo caso, como se trata de una medida "más a medio plazo", ha apostado por adoptar medidas legislativas para lograr reducir el precio de la factura de la electricidad.

También ha apelado a abrir "un debate nacional para que haya una posición de Estado en esta materia que impida que los paganos sean, otra vez, el ciudadano, los comercios y las industrias".

El dirigente socialista ha calificado de "pura demagogia y manipulación" las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, que ha defendido reducir la factura de la luz "sacando los costes no energéticos del recibo y bajando impuestos" porque "no se puede hacer caja a costa de que las clases medias y trabajadoras no lleguen a fin de mes".

"La derecha olvida que, cuando llegó al Gobierno José María Aznar de la mano de Rato, vendió el 67% de propiedad que el Estado mantenía en Endesa", ha afirmado Odón Elorza.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo popular ya hace 20 años "puso todo tipo de dificultades para que el Estado pudiese incidir en el mercado de la energía". "Lo desarmó para tener instrumentos que pudieran influir en los precios finales de la factura. No tienen vergüenza al decir lo que dicen", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que "el Gobierno de izquierdas no puede tampoco escudarse en el pasado reciente de la actitud del PP, contraria a las energías renovables y a avanzar en la sostenibilidad, sino que debe ir tomando medidas en España y negociando mejoras del sistema regulatorio de la oferta de precios en Europa".

El diputado vasco ha recordado que ya ha adoptado algunas medidas, como la reducción del 21 al 10% del impuesto del IVA de la factura de la luz, "pero tiene que tomar más, entre ellas una muy significativa, que tendrá efectos a medio plazo, no ahora", como "la creación de una sociedad pública que pueda actuar en la producción de energías hidroeléctrica y renovables desde una posición propia".

Tras mostrarse "radicalmente partidario" de ello, ha expresado su deseo de que el Gobierno avance en esa idea, "teniendo en cuenta que se producirá sucesivamente hasta el año 2030 la finalización de las concesiones en la explotación de centrales hidroeléctricas por parte de empresas privadas, como Iberdrola, que está dando un ejemplo de deslealtad a los intereses generales".

"La evolución de la sociedad ha demostrado que un Estado tiene que ser fuerte para hacer frente a los nuevos retos, y se constata que determinadas privatizaciones que, en su momento sirvieron para hacer caja al Estado, con el paso del tiempo se han demostrado erróneas", ha añadido, en referencia a lo ocurrido en su día con Endesa.

Para Elorza, con ese tipo de actuaciones, "el Estado queda debilitado y desarmado para hacer frente al poder de las eléctricas de cara a la fijación de los precios que llegan al consumidor final".

Por último, ha considerado que "seguramente sería necesario el apoyo del PNV a la creación de una empresa pública de energía". "Lo que pasa es que no deja de ser una fuerza de centro derecha y tiene sus talones de Aquiles. Cuando se trata de que el Estado haga competencia leal, porque se busca defender los interés generales de la ciudadanía, el PNV, que está muy introducido en el mundo de la gran empresa vasca, a veces puede dudar", ha añadido.