Eneko Atxa consigue una estrella Michelin para su restaurante ENEKO Lisboa, que también obtiene una estrella Verde

El restaurante Azurmendi también ha conseguido una estrella Verde, gracias a su "especial sensibilidad por la sostenibilidad"

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

La guía Michelin, que ha presentado esta noche, en formato digital desde la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol de Madrid, su guía para España & Portugal 2021, ha concedido una estrella al restaurante ENEKO Lisboa, ubicado Rua Maria Luísa Holstein 15, en el emblemático café Alcántara de Lisboa.

Inaugurado en septiembre de 2019, la identidad del proyecto se basa en el deseo de Eneko Atxa de "trasmitir aquellos platos que forman parte de su recuerdo culinario propio, recetas vividas y heredadas desde la infancia, pero trabajadas desde una perspectiva sencilla, elegante y de la máxima calidad", según han informado desde la oficina de prensa del cocinero vasco.

Además, el restaurante Azurmendi y el restaurante ENEKO han conseguido una estrella Verde, un nuevo distintivo de Michelin que identifica a los restaurantes que tienen una sensibilidad especial por la sostenibilidad.

ENEKO ATXA

Eneko Atxa fue, en su momento, el chef más joven en conseguir las 3 estrellas Michelin con su restaurante Azurmendi***. Además, ha recibido por segunda vez el galardón al restaurante más sostenible de la mano de la lista The World's 50 Best Restaurants y ha sido nombrado el Mejor Restaurante de Europa según OAD (Opinionated About Dining) y Mejor Restaurante del Mundo según la revista de lujo Elite Traveler.

Eneko Atxa es Premio Nacional de Gastronomía 2015, Premio Cocinero del Año en Europa 2019 según Madrid Fusión, Premio Nacional de Gastronomía Saludable a la personalidad más destacada 2018 y ha formado parte del European's Young Leaders.