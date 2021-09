Erkoreka dice que el Presupuesto incluirá el plan de inversiones públicas "más grande" de la historia con 600 millones

Precisa que habrá una dotación de 150 millones para zonas desfavorecidas y un mayor incremento que otros años en la apuesta de I+D+i

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha adelantado que el Presupuesto vasco para 2022 incluirá el programa de inversiones públicas "más grande de la historia de Euskadi" con alrededor de 600 millones de euros.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha afirmado, en relación a la próxima negociación de los Presupuestos vascos, que habrá por parte del Gobierno Vasco un "empeño en buscar el acuerdo" con alguno de los grupos de la oposición.

Según ha señalado, la apuesta presupuestaria va a ser "muy importante", que se va centrar, de manera especial, en el refuerzo de los servicios públicos, principalmente, Salud y Educación. "Después de la experiencia de la pandemia, la apuesta por la salud de las personas va a ser una apuesta, está siendo ya una apuesta importantísima que va a tener su reflejo presupuestario, de hecho en 2021 la dotación presupuestaria relativa a la salud ya se incrementó notablemente casi en un 20%, también habrá apuesta por la educación y apuesta por las inversiones", ha precisado.

Erkoreka ha afirmado que seguramente el Presupuesto de 2022 recogerá un programa de inversiones públicas, que será "el más grande de la historia de Euskadi con igual 600 millones" que, según ha precisado, se sumarán a las previsiones que ya estaban recogidas en el Plan Berpiztu de Reactivación Económica y Empleo para el año 2022 y también a las que pueden proceder de Euskadi Next, de los proyectos presentados a los fondos europeos.

El vicelehendakari primero ha señalado que los "puntos fuertes" en esas inversiones tienen que ver con la educación, la salud, la industria y la tecnología y, en concreto, el incremento en I+D+i será "superior" al que viene realizando el Gobierno Vasco en los últimos años.

Además, ha añadido que la apuesta por convertir la industria "en el gran componente del modelo productivo vasco va a ser particularmente firme" y, en políticas sociales, para que "nadie se quede atrás, hay "apuestas importantísimas" y se está estudiando una reforma de la RGI. También se incidirá en el empleo y por su estabilidad, así como una inversión de 150 millones para las zonas más desfavorecidas.

Por lo tanto, ha asegurado que el programa "va a ser muy importante" y la apuesta presupuestaria "va a ser inmensa, la apuesta por los servicios públicos va a ser consistente", de manera que cree que habrá "razones para que los grupos puedan prestar apoyo" a esas Cuentas. "Hay un paquete completísimo de futuro que permite abrigar esperanzas fundamentas de lo que va a dar de sí el presupuesto de 2022", ha añadido.

Erkoreka ha señalado que, en este momento, que se "supera la prenumbra y se accede a un periodo más soleado", es conveniente esa apuesta "para sacar a Euskadi adelante".

Sobre las relaciones entre el Gobierno vasco y la oposición, principalmente, EH Bildu, ha señalado que en el Parlamento, en el último periodo de sesiones, el 40% de las iniciativas han sido aprobadas con el acuerdo de uno, dos o tres grupos de la oposición, de manera que no han sido adoptadas en solitario por los socios del Ejecutivo, lo que "no es normal" porque cuando un Gobierno tiene mayoría absoluta "normalmente impone su criterio y no está prestando atención a los apoyos que le pueden venir de la oposición, no cuida ese aspecto".

Por tanto, una cosa es la "realidad del día a día en el Parlamento" y otra lo que "los partidos de la oposición puedan predicar en el sentido de que el Gobierno no hace esfuerzos por entenderse", que cree forma parte del "abecé de los discursos y mensajes que tiene que ver de la oposición".