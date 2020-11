Erkoreka, "sorprendido" por que la IA se sume "a la competición en la calle" con negacionistas de "la ultraderecha"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El vicelegendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, se ha mostrado "sorprendido" por que sectores de la izquierda abertzale se sumen "a la competición en la calle" con negacionistas que entroncan con "el ultraderechismo" y a cuyas protestas también se adhieren personas que se animan a ejercer "la violencia porque tienen una trayectoria delictiva".

En una entrevista concedida al Grupo Noticias, recogida por Europa Press, Erkoreka considera "poco probable que pueda prender con fuerte arraigo" el movimiento contra las restricciones ante la covid-19. Por ello, aunque cree que "puede haber colectivos que, por diferentes intereses, puedan sintonizar con ese mensaje, por intereses ideológico-políticos o de otro tipo", añade que, en general, la sociedad "es consciente del desafío" y cumplen "escrupulosamente" con las medidas.

A su juicio, estas concentraciones negacionistas no están protagonizadas por un grupo "radicalmente homogéneo". En alusión a los incidentes del pasado jueves en Bilbao, explica que "había un grupo promotor inicial que entronca con un tipo de filosofía que encarna el mundo de Trump, y que dice que esta no es una pandemia peligrosa, que es una pequeña gripe que no tiene ningún impacto grave en la salud pública y que, por tanto, no se justifica absolutamente ninguna medida".

No obstante, precisa que también hay quienes, "aprovechando esa concentración, se animan a ejercer la violencia porque tienen una trayectoria delictiva con actuaciones investigadas judicialmente relacionadas con desórdenes públicos e incluso con robos". "Una noche vacía es una noche en la que el ratero habitual no tiene posibilidad de desarrollar su labor cotidiana. Ahí se produce una convergencia de intereses", subraya.

Para el vicelehendakari, "hoy por hoy, quien preconiza estas posiciones" negacionistas "es el ultraderechismo, sin ninguna duda". En esta línea, puntualiza que "para nada tiene que ver con la izquierda", sino que cree que "son gentes que se sitúan en el ámbito de la ultraderecha política".

En todo caso, añade que no puede apuntar directamente a Vox porque no conoce "si hay militancia o no en las personas, pero sí se ha podido comprobar, en el caso del jueves, que muchos de los vídeos que se habían grabado desde el interior de la concentración se difunden a través de cuentas de la red que pertenecen a esa órbita política". "Hay vídeos colgados por personas que se retuitean en entornos de la ultraderecha", insiste.

En su opinión, es "un movimiento que tiene alguna concomitancia con el Estado español". "No es un movimiento en absoluto gestado en Euskadi, solo para Euskadi y concebido para Euskadi. Esto pretende, seguramente, conectar con otros focos similares que persiguen designios parecidos, y con una clara significación política", afirma.

Josu Erkoreka manifiesta que "se pretende transmitir una cierta sensación de descontento generalizado respecto a la situación y respecto a la actuación del conjunto de las administraciones públicas en este terreno".

El consejero de Seguridad cree que se intenta "difundir la sensación de que este descontento se está expresando ya de manera radical, rotunda, violenta y, además, con un ropaje discursivo aparentemente positivo, como es la defensa de la libertad y la oposición a las restricciones, cuando de lo que se está hablando es de la salud pública y la vida de muchas personas".

IZQUIERDA ABERTZALE

Erkoreka alude al hecho de que sectores de la izquierda abertzale hayan también protagonizado en los últimos días protestas contra "el control social" y, de esta forma, se haya sumado "a la competición en la calle", para considerar que es un giro que le ha sorprendido.

"No era el momento de competir irresponsablemente en las calles y disputarse el espacio, sino que es el momento de desmarcarse en pro de la salud pública. No parece que ocupar con tumultos las calles esté muy en consonancia con el confinamiento total que preconizaban", añade.

El vicelehendakari advierte de que no se trata de "soslayar" normas que se han dictado en el ámbito de la salud pública, "ni mucho menos soslayar el control de la Ertzaintza o la Policía local", sino de "soslayar al virus" y eso "requiere la adopción de medidas importantes y una corresponsabilización efectiva por parte de la sociedad".

En cuanto a las multas que se pueden imponer por saltarse las restricciones del perímetro y el toque de queda, que se sitúan entre los 600 y 30.000 euros, asegura que hay unas leyes "que hay que cumplir porque persiguen preservar la salud".

CONFINAMIENTO

También remarca que "cuenta con un amplio respaldo social la idea de que la lucha contra la pandemia no puede descansar en medidas de confinamiento radicales exclusivamente, salvo que estas sean absolutamente imprescindibles y no haya más alternativa".

"Hay que trabajar lo posible para conciliar la lucha efectiva contra la pandemia con el mantenimiento al máximo posible de la actividad porque, de lo contrario, estaríamos ahogando nuestro futuro y nuestro equilibrio psicológico", subraya.

No obstante, indica que "no se descarta ninguna posibilidad". En todo caso, admite que el confinamiento total en casa "es una medida que, hoy por hoy, no podría adoptar el Gobierno vasco por sí mismo". "Si las medidas del lunes pasado surten efecto y los indicadores se relajan y mejoran ostensiblemente, seguramente no será necesario adoptar medidas adicionales", añade.