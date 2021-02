ErNE pide al Gobierno "más medios materiales y humanos" para garantizar la seguridad de ertzainas y "evitar desgracias"

Dice que son "lamentables" sus condiciones y critica que el Departamento que les debe proteger les mande "a la guerra para perder"

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

ErNE ha solicitado al Departamento de Seguridad "más medios materiales y humanos para garantizar la seguridad de los ertzainas" y evitar "desgracias", después de que este martes trece agentes hayan resultado contusionados en una concentración de trabajadores de Tubacex, en la que han sido detenidas dos personas por atentado contra la autoridad.

El sindicato ha afirmado que son "lamentables" las condiciones en las que hacen frente a estas actuaciones y ha criticado que el Departamento que les debe proteger, les mande "a la guerra para perder".

En un comunicado, ha indicado que asisten diariamente a incidentes que terminan en enfrentamientos con la Ertzaintza, el último, esta concentración de los trabajadores de Tubacex que protestaban contra los despidos planteados.

El sindicato mayoritario de la Ertzaintza ha afirmado que son "lamentables" las condiciones en las que los agentes deben hacer frente a este tipo de actuaciones. Según ha denunciado, acuden a los incidentes "sin los medios necesarios para garantizar su seguridad y la del resto de la ciudadanía".

"Debido a la falta de plantilla, el número de agentes que acude a las concentraciones es insuficiente. No se les deja usar los medios de los que dota el propio Departamento, se les obliga a entrar en una lucha cuerpo a cuerpo en la que están destinados a perder y siempre con el temor de que alguien grabe las actuaciones y acaben denunciados en un juzgado", ha asegurado.

Según ha apuntado, la Unidad de Brigada Móvil "referente en toda Europa no hace mucho tiempo", está "saturada de tareas banales para mejorar las estadísticas del Departamento", lo que impide que "se acuda en número razonable a las concentraciones".

"Tareas que al final, son encomendadas a los de siempre: las Unidades de Protección Ciudadana de la comisaría implicada, ertzainas que sin especialidad deben saber de todo, con agentes que llevan sin reciclarse años y años en labores de orden público y que incluso por su edad están exentos de realizar este tipo de servicios", ha criticado.

En este sentido, ha asegurado que, "día tras día", ven en los titulares de los periódicos el número de ertzainas heridos en los incidentes y ha indicado que, hasta ahora, "ha habido suerte y no hay que lamentar heridos de gravedad".

"Pero tarde o temprano lamentaremos el no haber planificado estos eventos con mayor solvencia. Nos enfrentamos a una plantilla escasa, con materiales obsoletos y dignos de la mejor chatarrería, con material de dotación que no se nos deja utilizar, con estadísticas que cumplimentar en lugar de dar el mejor servicio a los ciudadanos, y un largo etc que, desde desde ErNE, estamos cansados de denunciar", ha manifestado.

Por todo ello, ErNE ha exigido al Departamento de Seguridad que empiece "a tomarse en serio este tipo de incidentes que tristemente aumentan día tras día". En concreto, le ha reclamado que planifiquen las actuaciones "para prevenir desgracias, y a la postre, garanticen la seguridad de sus propios trabajadores".

"Son tiempos en los que desgraciadamente agredir a la Policía se ha convertido en el hobby de los violentos y lamentablemente el Departamento que debe protegernos nos manda a la guerra para perder. Señor Erkoreka, no queremos lamentar heridos de gravedad o cosas peores. Desde ErNE le instamos a que tome medidas que eviten desgracias", ha asegurado.

Por último, han trasladado todo su apoyo a los compañeros de Comisaria de Laudio y han puesto a su disposición los servicios de la asesoría jurídica del sindicato.