Ertzaintza y policías locales interpusieron el fin de semana 1.546 denuncias por incumplir las normas frente a la covid

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

La Ertzaintza y las policías locales de Euskadi han formalizado durante el pasado fin de semana un total de 1.546 denuncias por incumplir las normas sanitarias decretadas para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus. Más de un millar de ellas corresponden a incumplimientos de la limitación de la libertad de circulación y de los grupos máximos establecidos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, durante este pasado fin de semana la Ertzaintza y las policías locales han vuelto a realizar controles para tratar de evitar desplazamientos indebidos y velar por el cumplimiento del resto de normas sanitarias.

Fruto de esos dispositivos de vigilancia, se han cursado 1.546 denuncias desde el viernes 19 de febrero al domingo 21. La mayor parte, 1.034, se refieren a incumplimientos a la limitación de movilidad o a la restricción de agrupamientos sociales a un máximo de cuatro personas.

En concreto, un total de 504 denuncias han sido tramitadas por no respetar las normas de circulación en horario nocturno y 211 por no respetar la limitación de entrada y salida del municipio de residencia. Otras 267 lo han sido por no respetar la limitación de grupos máximos de cuatro personas en espacios públicos y privados.

Las infracciones por no usar la mascarilla o hacerlo de forma inadecuada suman 222. Por otro lado, las denuncias por consumo de alcohol en la vía pública alcanzan las 143 actas.

BIZKAIA MÁS DE UN MILLAR

El resto del balance se reparte, en cifras menores, entre conceptos como no mantener la distancia física de al menos un metro y medio en hostelería, restauración y actividad física, o por fumar en espacio público sin respetar la distancia de dos metros entre personas, además de otros motivos como el incumplimiento de horario en establecimientos de hostelería y restauración.

Por territorios, la Ertzaintza y las policías locales han cursado 130 denuncias en el territorio alavés, 1.031 en el vizcaíno y 385 en el guipuzcoano.