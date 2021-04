Ertzaintza y policías locales restringen este domingo accesos a aeropuertos, Lezama y Zubieta para evitar aglomeraciones

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

La Ertzaintza, junto a las Policías Locales, restringirá este domingo el acceso de personas y vehículos a los aeropuertos, así como a Lezama y Zubieta con motivo del regreso de las plantillas del Athletic de Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián tras disputar esta noche la final de la Copa del Rey en Sevilla.

Con este dispositivo se pretende evitar recibimientos que conlleven aglomeraciones de personas incumpliendo la actual normativa sanitaria, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza ha instado a la afición de ambos equipos a que no acuda a dichos espacios para evitar aglomeraciones no permitidas con la actual alarma sanitaria. Seguridad ha precisado que el dispositivo en alguno de estos espacios se verá más reforzado, dependiendo de cuál sea el equipo ganador y con el fin de que no se produzcan celebraciones que conllevarían incumplimientos de las normativa anti covid.