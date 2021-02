Se espera que los primeros agentes de la Ertzaintza sean vacunados con Astrazeneca el próximo miércoles

Más de 2.000 agentes tienen 55 o más años, por lo que no serán vacunados

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El primer lote de vacunas contra la Covid-19 procedente de laboratorios Astrazeneca llegará previsiblemente a la Macrocomisaría de Erandio (Bizkaia) el próximo lunes, día 15, por lo que se espera iniciar la inoculación de ésta a los agentes de la Ertzaintza el miércoles, día 17.

Así lo ha dado a conocer el sindicato ErNE en una nota dirigida a los agentes, en la que se indica que se han establecido grupos bajo criterios médicos por grado de exposición a la enfermedad, por lo que en la primera fase serán vacunados los ertzainas de Protección Ciudadana, Tráfico, Brigada Móvil y Vigilancia y Rescate.

La vacuna Astrazeneca ha de ser suministrada en dos dosis distanciadas entre sí entre 10 y 12 semanas, y está aprobada por la EMA para su uso en personas mayores de 18 años y menores de 55 años, lo cual impide que sea suministrada a todos aquellos que hayan cumplido 55 años.

El suministro de la vacuna estará supervisado por Osakidetza, siendo la división de Prevención y Salud Laboral la encargada de la vacunación efectiva. Las citaciones para proceder a vacunación de los agentes serán individuales, produciéndose siempre en el turno de libre, para acudir el Área medica de Erandio, APE de Arkaute o en Central de Oiartzun, dependiendo del lugar de residencia del agente interesado.

Se ha establecido la vacunación en dos fases. Una primera fase afectará por orden a los tres primeros grupos de vacunación y una segunda fase, más tardía, afectará al cuarto grupo de vacunación.

En la primera fase de vacunación Grupo 1 se inoculará la vacuna a los miembros de Protección Ciudadana, Tráfico, Brigada Móvil y Vigilancia y Rescate. El Grupo 2 comprende: VD-VG, IC y PJ, Investigación uniformada, Investigación no uniformada y SICT. El Grupo 3 incluye: OTI (colaboradores), UDE, USE, Unidad Canina, Intervención, Unidad de Protección Seguridad, Asuntos Internos, Seguridad Privada, Juego, UPC, SIC e IIOO.

Por último, la segunda fase de vacunación asignada al Grupo 4 es para: OTI, Secretaria General, Jefaturas de Unidad, Jefaturas Territoriales, SADAE, ARDATZ, Forales, Mikeletes, Relaciones Institucionales, Banda de Música y liberados sindicales.

La vacuna no es obligatoria. No obstante, ErNE ha indicado que se tomará nota de la vacunación o no vacunación, para notificar a Osakidetza, que es la institución que supervisa el proceso y quien provee de las vacunas.

A fecha de hoy, los agentes que hayan sufrido la enfermedad en los seis meses previos a la fecha de la vacunación no serán citados para vacunarse, al considerarse que ya están inmunizados. Además, actualmente hay 2.041 (27,2%) miembros de la Ertzaintza que tienen 55 años o más, y a los que no se les puede suministrar esta vacuna en concreto.

Los agentes inmersos en cursos en la academia serán vacunados teniendo en cuenta el grupo al que irían destinados tras el periodo de formación. Los alumnos de la 29 promoción serían vacunados en fases posteriores.