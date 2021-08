Podemos Euskadi avisa de que es "muy aventurado" pensar que apoyarán los Presupuestos y pide un nuevo modelo productivo

Llama al máximo consenso para un nuevo Estatuto pero cree "complicado" incluir al PP, que "se ha tirado al monte y hace seguidismo de Vox"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu y diputada en el Congreso, Pilar Garrido, ha asegurado que es "muy aventurado" pensar que grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU apoyará los próximos Presupuestos del Gobierno Vasco para 2022 y ha reclamado que estos contemplen "un nuevo modelo productivo". Además, ha considerado que la reforma fiscal es también "una signatura pendiente".

En una entrevista concedida a Europa Press, Garrido ha pedido al Gobierno Vasco que adopte decisiones "valientes" y no recomendaciones ante la covid-19, y también ha realizado un llamamiento a alcanzar el máximo consenso para lograr un nuevo Estatuto para Euskadi desde una trabajo discreto, "sin prisas" y con "mucha cocina", aunque cree "complicado" incluir al PP, que "se ha tirado al monte y hace seguidismo de las políticas nefastas de Vox".

La líder de la formación morada ha afirmado que la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo vasco sobre Presupuestos dependerá del "proyecto que estos dibujen", y ha advertido de que, para ellos, son "fundamentales el eje verde, la lucha contra el cambio climático y hacer una transición ecológica eficaz y valiente". "Para eso, hay que pensar en un nuevo modelo productivo. Esto es algo casi de cajón de pino porque nuestro planeta no tiene recursos infinitos", ha añadido.

Por ello, ha emplazado a reflexionar sobre el modelo empresarial del futuro. "Hay que pensar si queremos un modelo tipo Ibex o un modelo de empresa asentada en nuestro territorio. Eso todo tiene que dibujarse en esos nuevos Presupuestos", ha indicado.

A su juicio, "más que hablar de soberanía en abstracto", algo que "gusta mucho" a los vascos, "habrá que empezar a hablar en serio de soberanía alimentaria, energética e industrial". "Si sobre esos ejes hablamos y acordamos, podremos llegar finalmente a ese acuerdo. Si no, no pasa nada, nosotros lo intentaremos de todas maneras", ha subrayado.

En todo caso, ha vuelto a insistir en que no se puede "aventurar un sí" a los Presupuestos de Elkarrekin Podemos-IU por todo lo que hay "por el camino" para abordar.

REFORMA FISCAL

La líder del partido morado en Euskadi ha señalado que su apuesta por reforzar los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación, precisa de recursos económicos "que tienen que salir de algún lado". Por ello, cree que hay que una reforma fiscal "es una signatura pendiente y un elemento fundamental".

"Habrá que pensar en cómo establecemos un sistema más justo y más progresivo, donde aquellos que más tienen, más contribuyan a esos sistemas públicos", ha remarcado.

COMIENZO DEL CURSO POLÍTICO

Pilar Garrido ha manifestado que lo primero que hay que hacer en Euskadi cuando comience el nuevo curso político es evaluar la situación de la pandemia en Euskadi para analizar cuáles son las medidas que han funcionado y cuáles no, y ha considerado que el Gobierno vasco debe hacer "autocrítica".

A su juicio, se deben poner sobre la mesa los próximos pasos a dar en lo que a la covid-19 se refiere porque ha quedado patente que "hay unas grietas del sistema que hay que abordar de manera inmediata". Tras considerar que, hasta ahora, se ha tratado de dar respuesta a "las urgencias", ha precisado que ahora se trata de "planificar un poco, con una mirada más larga".

En este sentido, ha abogado por reflexionar sobre "un nuevo modelo sociosanitario". "Está claro que Osakidetza necesita reforzar sus recursos humanos, necesitamos un nuevo modelo residencial, etc", ha apuntado.

También cree que "es un tema importante" abordar el debate de la posibilidad de que la futura Ley de Salud Pública incluya la obligatoriedad de vacunarse en futuras pandemias. "Aquí hay una ponderación de derechos, pero no puede ser que esa llamada libertad individual prime sobre la salud pública, de la ciudadanía, como estamos acostumbrados en este sistema neoliberal. Hay que pensarlo", ha remarcado.

Pilar Garrido cree que la pandemia ha sido "un reto nuevo, de unas dimensiones desconocidas", por lo que "hay que ser humildes y reconocer la dificultad" para erradicarla. No obstante, ha apuntado que hay "elementos que entorpecen el avance" en la superación de la covid-19, como "un sistema sanitario debilitado y un modelo de residencial no acordé al siglo XXI".

"Esto ha hecho que la pandemia haya tenido unos efectos tan desastrosos. Eso nos debe hacer pensar que hay otras políticas que son fundamentales y que habrá que repensar, como todo lo que tiene que ver con el acceso a los medicamentos y a las vacunas. Las políticas que se pongan en marcha no pueden dejar a parte del mundo en una situación de vulnerabilidad, primero porque no es justo y, segundo, porque no va a ser eficaz porque los virus no conocen fronteras", ha argumentado.

Ante la reunión del comité técnico del LABI del próximo jueves para analizar si se flexibilizan las restricciones en Euskadi, ha considerado que son los expertos los que tienen que poner las medidas necesarias encima de la mesa "y ,luego, el Gobierno Vasco tiene que ser valiente para dejar de hacer recomendaciones, que están muy bien, pero le toca tomar decisiones y aplicar las medidas".

Tras señalar que "es recurrente en este y en otros temas" responsabilizar al Ejecutivo del Estado de la imposibilidad de tomar ciertas determinaciones, ha añadido que "haría mejor si mirara hacia dentro e hiciera una cierta autocrítica".

"Toda la ciudadanía sabe que Euskadi tiene grandes e importantes competencias y, por lo tanto, puede hacer y tomar medidas que pueden paliar y hacer frente a esa pandemia. Centrémonos en tomar medidas en esos ámbitos que tiene el Lehendakari, que son muchos, y que deje de hacer recomendaciones, cuando gobierna este país y tiene que tomar medidas. Al Gobierno vasco no le tocan las recomendaciones, le toca tomar medidas efectivas y políticas publicas, porque gobierna", ha indicado.

Además, ha denunciado toda actitud "incívica" en pandemia, entre ellos los botellones, porque "ponen en peligro la salud pública de todos los ciudadanos".

También considera necesario trabajar en "otro gran reto", como la lucha contra el cambio climático. "Hay que repensar, ya que tenemos los fondos europeos, cuál es nuestro modelo productivo y el modelo empresarial", ha añadido. NUEVO ESTATUS

Pilar Garrido también se ha referido al nuevo estatus cuyo debate quiere impulsar, de nuevo, el PNV en el Parlamento vasco, para mostrar su voluntad a "acordar y debatir", pero ha puntualizado que, en un tema "tan serio y que afecta tan directamente a la convivencia dentro de la sociedad vasca, hay que buscar el máximo consenso".

"Nosotros vamos a estar ahí, intentando aportar e intentando que sea un acuerdo amplio, donde todas las partes y sensibilidades se vean reflejadas", ha destacado.

La coordinadora general de Podemos Euskadi ha reconocido que se trata de un asunto "complicado" y, por ello, considera "necesario hablar mucho" sobre ello, "con cierta discreción y honestidad".

"Veo una oportunidad de avanzar, pero creo que hace falta mucha cocina", ha añadido, para apostar por trabajar "sin prisa", de "una manera discreta y privada, huyendo del foco, de las escenificaciones y declaraciones públicas". "Sobre estos temas que son de calado quizá haya que morderse un poquito la lengua", ha afirmado.

Tras apuntar que EH Bildu debe estar en ese consenso "porque representa una parte importante de esta sociedad", ha señalado que su partido no tiene "problema" con que pudiera llegarse a un consenso también con el PP, pero ha precisado que "se ha tirado al monte, haciendo seguidismo de una política nefasta para Euskadi, la que representa Vox y va a ser muy complicado". "Ojalá se bajaran del monte y aportaran su granito de arena", ha concluido.