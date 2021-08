BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

Euskadi no seguirá, por el momento, las nuevas recomendaciones para el personal de residencias que este pasado miércoles acordó el Consejo Interterritorial de Salud, como la de realizar dos PCR semanales a los trabajadores que no se hayan vacunado o poder cambiarles de puesto de trabajo. No obstante, las instituciones vascas seguirán debatiendo la posibilidad de aplicarlas.

Las tres diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se han reunido este jueves telemáticamente con el Gobierno Vasco para debatir si en la Comunidad Autónoma Vasca se aplicaban las recomendaciones que ayer anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Tras celebrarse el encuentro de trabajo entre los Departamentos de Salud e Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Ejecutivo vasco y las instituciones forales, el Gobierno ha informado, en un comunicado, de que no se ha adoptado la decisión de actualizar el protocolo vigente para la vigilancia y control de la covid-19 en centros sociosanitarios tras las recomendaciones del Documento técnico de la Comisión de Salud Pública.

Además, ha apuntado que las reuniones de coordinación entre las instituciones son habituales y periódicas, y ha añadido que, si hubiera una nueva actualización del protocolo, se dará a conocer cuando así sea. Por el momento, ha afirmado que "se siguen debatiendo las nuevas recomendaciones y se sigue actuando en base al protocolo vigente".