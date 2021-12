Euskadi está "en uno de los peores momentos de expansión del virus", con 74 personas en UCI y 745 de incidencia

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha advertido de que Euskadi está "en uno de los peores momentos de expansión del virus, la víspera de unas fechas en las que más intensas y frecuentes son las interacciones personales", con 1.251 nuevos positivos en un día, 74 personas en la UCI y una tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes de 745,96 casos, lo que supone 21 más que en el último balance.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco de este martes, Sagardui ha afirmado que "seguimos en una situación preocupante" y la incidencia acumulada en 14 días "sigue creciendo" y se sitúa ahora en 745,91 casos por 100.000 habitantes. Además, hay 260 personas con covid-19 hospitalizadas en planta y 74 ingresadas en la UCI de los hospitales vascos, cuatro más que en la jornada previa. Durante el lunes se han registrado 1.251 nuevos positivos, entre las cerca de 10.000 pruebas realiazdas.

Sagardui ha afirmado que "no estamos en un momento bueno", aunque "tenemos experiencia y herramientas para combatir" la pandemia y, por eso, "no es el peor momento". No obstante, ha señalado que "si atendemos a los números estamos en uno de los peores momentos de expansión del virus, en uno de los momentos menos deseables, la víspera de unas fechas en las que más intensas y frecuentes son las interacciones personales".

Sagardui ha indicado que el Departamento de Salud esta estudiando nuevas medidas de prevención para controlar la expansión del virus, a la vez que ha renovado el llamamiento a la ciudadanía a extremar las precauciones y cumplir las medidas de prevención que eviten las extensión de la pandemia, las hospitalizaciones y las muertes por covid-19".

