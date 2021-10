Fanjul (PP) critica que Euskadi "pierda inversión" en los "injustos" PGE y avisa que el TAV no llegará ni en 2030

Cree que las cuentas demuestran que PNV "no sabe luchar" por las demandas de los vascos y dice que Casado no daría "migajas" a Euskadi

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP por Bizkaia, Beatriz Fanjul, ha calificado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de "irreales, injustos e inasumibles", y ha lamentado que en ellos Euskadi "pierda inversión". Además, ha advertido que el TAV no llegará a la Comunidad Autónoma Vasca "ni en 2025 ni 2015 ni en 2030", ni tampoco "otras demandas históricas", y ha acusado al PNV de "no saber luchar" por las demandas de los vascos. "Con Pablo Casado, las cuentas serían más rigurosas y realistas, y no daría migajas al País Vasco", ha asegurado.

Fanjul, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Bilbao para hablar de los Presupuestos, ha considerado que las cuentas estatales sean "irreales e inasumibles", y no solucionen "ninguno de los problemas" de Euskadi.

Además, ha criticado "la complicidad" del PNV en estos nuevos Presupuestos, que son "una broma de mal gusto y no pretenden solucionar ninguno de los problemas estructurales de la sociedad española ni del País Vasco". "Los grandes beneficiarios de este reparto son los independentistas catalanes, y esta vez el PNV no ha conseguido que estemos entre las cinco regiones con mayor inversión", ha indicado.

La dirigente popular ha dicho que, por contra, es una de las comunidades autónomas, al igual que ocurre en Madrid, en las que disminuye la inversión respecto al ejercicio anterior". De esta forma, ha criticado que el TAV, una promesa y una reivindicación del PP a lo largo de los últimos años, parece que no va a llegar, además de otras demandas históricas".

"Si algo bueno tienen estos Presupuestos es que van quitando la careta al PNV y demuestran que no sabe luchar por nuestras demandas. El PNV se ha plegado al sanchismo para mantenerse en el poder en el País Vasco. Por eso no van a apretar las tuercas al Gobierno de España", ha apuntado.

Beatriz Fanjul ha afirmado que el Tren de Alta Velocidad sería "una realidad" en Euskadi en 2023, "si no fuera por la moción de censura que apoyó el PNV" y que desalojó a Mariano Rajoy del Ejecutivo. "Podrán seguir prometiendo, pero la verdad es que han dado otra vez una patada más a unas inversiones y a un proyecto que ha sido la base el PP, no solo a nivel nacional, sino en el País Vasco", ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que, con Pablo Casado en el Gobierno, estas cuentas "serían mucho más rigurosas y realistas", y tampoco "daría migajas al País Vasco, e invertiría en infraestructuras" y en otras cuestiones "para mejorar la vida" de sus ciudadanos. En su opinión, el TAV "nunca ha sido una prioridad para el PNV", y no cree que llegue a Euskadi "ni en 2025, en 2027 ni en 2030".

"El PP, cuando gobierna, tiene un único objetivo, hacer que España mejore y que los españoles vivan mejor. El PSOE, la izquierda y los nacionalistas, como el PNV, tienen solo el objetivo de mantenerse en el poder", ha señalado.

Para la diputada popular, la escasa inversión en Euskadi demuestra que "quizá el PNV no tiene tanto poder como dice". Además, ha considerado que ha existido "cobro de favores y se ha priorizado Cataluña". "El Gobierno está preocupado de mantener contentos a sus socios y utiliza los Presupuestos para ganar la fidelidad de unos más que otros", ha reprochado, para apuntar que su vocación no es el del servicio público.

"UNA REALIDAD PARALELA"

A su juicio, las cuentas públicas estatales son "una demostración más de un Gobierno que vive en una realidad paralela". "Dice el dicho: 'por sus hechos, lo conoceréis', y efectivamente, a este Gobierno no hay mejor forma que conocerle que viendo lo que hace. Cada Ley que saca, cada medida que aprueba, es propaganda que no resuelve los problemas de los españoles y menos de los que hemos nacido o vivimos en el País Vasco", ha indicado.

La diputada popular ha asegurado que son unos Presupuestos "irreales inservibles e injustos, y están elaborados, una vez más, sin el consenso de las principales fuerzas políticas del país y premiando a unas comunidades autónomas por intereses políticos".

Además, ha asegurado que se trata de unas cuentas que "son papel mojado porque aumentan el gasto cuando los ingresos disminuyen cada vez más". "Cada vez estamos más endeudados, y no hacen nada por remediarlo. Son 60.000 millones más de gasto, cuando los ingresos han disminuido teóricamente en 30.000 millones", ha añadido.

Beatriz Fanjul ha reprochado que el Ejecutivo "premia a los ministerios menos útiles para la recuperación económica, como puede ser el de Consumo e Igualdad, ambos de Podemos, aumentando su capacidad de gasto". También ha remarcado que es "el Gobierno de la historia que más cargos a dedo tiene en el momento más delicado para todos los españoles, y siguen con nuevas incorporaciones".

La dirigente del PP ha explicado que las pensiones representan ya un tercio del gasto del Estado, "la mayor partida presupuestaria". "Los Presupuestos se elaboran sin que el Gobierno tenga una posición definida. Esto es preocupante y, además, demuestra la realidad paralela la que vive", ha manifestado.

Por ello, ha preguntado si "alguien puede entender que una cuestión tan importante sea fruto de tal caos entre ministros, como Escrivá (PSOE) y Yolanda Díaz (Unidas Podemos)". "¿Alguien puede entender que el presiente desautorice en este tema a sus perfiles más técnicos para agasajar las propuestas de Podemos?, ¿alguien puede entender que se rebajen de 2.000 euros a 1.500 la cantidad deducible en las aportaciones a planes de pensiones individuales, cuando ya recortó esta cifra de 8.000 a 2.000 euros?", ha planteado.

Fanjul cree que "es el mundo al revés", y también ha lamentado que las cuentas "olviden al sector privado" y no lo consideren "el motor que mueve la sociedad y genera riqueza". Asimismo, considera que "se ataca a quien ahorra" y los autónomos "sufrirán estos Presupuestos surrealistas" con el "nuevo hachazo fiscal, que hará que su cuota se incremente entre 50 y 150 euros anuales".

Tras señalar que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "pretende mantenerse a toda costa estos dos próximos años", ha afirmado que las encuestas "hablan por sí solas, de un Gobierno del PP, con Pablo Casado como presidente".

Además, ha rechazado las acusaciones de "derechización" del Partido Popular. "El PP es la casa común de todos los españoles. Nosotros creemos en el voto transversal. Nunca rechazaremos ningún votante de izquierdas ni de derechas. El PP está donde tiene que estar, en el centro derecha", ha remarcado.

Beatriz Fanjul ha iniciado su intervención en la rueda de prensa felicitando a la Ertzaintza por su "rápida actuación" el pasado miércoles en el campus de Leioa de la UPV/EHU al detener a un joven que realizó disparos con una escopeta. "Es una suerte que no habido muertos ni heridos y me gustaría mandar un fuerte a abrazo a todos los afectados, y a la familia del joven", ha concluido.