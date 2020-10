Fernández dice que se intenta evitar el confinamiento domiciliario "a toda costa" pero no se descarta "por completo"

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El coordinador de la comisión técnica para el control de la pandemia en Euskadi, Jonan Fernández, ha asegurado que se trabaja para evitar "a toda costa" llegar a un confinamiento domiciliario, si bien es un escenario que no se puede "descartar por completo" para frenar el coronavirus. Asimismo, ha indicado que "la presión crece" en los hospitales vascos, pero no se está "en una situación próxima al colapso de ningún modo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha recordado que Euskadi está en un momento de transmisión "muy alta" del virus y ha apelado a los ciudadanos a tomarse "muy en serio" la situación.

Fernández ha reiterado que es necesario esperar "unos días" para comprobar el impacto de las nuevas restricciones "fuertes" puestas en marcha esta semana en Euskadi y ha explicado que se están estudiando "alternativas de respuesta" a los tres escenarios posibles, que la situación empeore, que se estanque o que mejore.

Entre esas alternativas, ha asegurado que se trabaja para evitar "a toda costa" un confinamiento domiciliario y es "la última opción", si bien es un escenario que no se puede "descartar por completo". Según ha explicado, "a día de hoy, no es posible" aplicar esta medida porque no se contempla en el estado de alarma, aunque, si fuera necesario, considera que, "mediante un acuerdo de comunidades autónomas y Gobierno español, podría articularse".

Asimismo, ha indicado que, si bien desde el punto de vista de extensión y evolución de la pandemia Euskadi "está ya en el escenario 5 de transmisión muy alta", desde el punto de vista de impacto asistencial está "en el escenario 3 de transmisión tensionada pero al alza". Según ha explicado, "la presión crece" en los hospitales vascos, pero no se está todavía "en una situación próxima al colapso de ningún modo".

(Habrá ampliación)