El Festival Internacional de Webseries de Bilbao ofrecerá unos 120 títulos de 30 países entre el 18 y el 23 de octubre

El VII Seriesland contará con una nueva sección competitiva previa y para menores de 25 años, que deberán filmar un corto en 48 horas

La VII edición del Festival Internacional de Webseries de Bilbao, Seriesland, centrado en los contenidos audiovisuales en Internet, ofrecerá, entre el 18 y el 23 de octubre, en torno a 120 títulos procedentes de 30 países. Previamente, tendrá lugar Seriesland Xpress, una nueva sección competitiva destinada a menores de 25 años, que deberán filmar un cortometraje en el plazo de 48 horas.

Este Festival Internacional de Webseries de Bilbao regresa con su cita anual en octubre como "uno de los pocos eventos públicos de carácter internacional que tuvo continuidad en Bilbao en el año de la pandemia", y que en esta ocasión volverá prácticamente a la normalidad, aunque el uso de la mascarilla será obligado en todas las convocatorias presenciales, según han informado sus organizadores en un comunicado.

Las actividades están repartidas por diferentes puntos dela ciudad, aunque con la sala Bilborock como sede principal, y el festival presentará una amplia oferta de sesiones de acceso libre y gratuito para todo el público interesado en las webseries.

De este modo, según han destacado, entre el 18 y el 23 de octubre la capital vizcaína volverá a convertirse en "referencia internacional" para la producción audiovisual creada para ser distribuida a través de Internet.

Serán en esta ocasión en torno a 120 títulos a concurso, procedentes de una treintena de países de cuatro continentes, que competirán en la sección oficial y en las específicamente dedicadas a la creación independiente, el apartado de no ficción, la competición de tráilers y el espacio para la producción vasca.

Los premios Otsoak, que sustituyen a los Oscar en el ámbito de la creación digital, cuentan, con distinciones en las mismas categorías, de tal modo que se reconocerá a la mejor serie, dirección, trabajo actoral, producción, sonido, o banda sonora, entre otros, con el Museo Guggenheim como escenario para la gala de entrega de premios, han informado.

FUTUROS TALENTOS

Como prólogo al Festival, la presente edición presenta como novedad el certamen Seriesland Xpress, una nueva sección que "busca involucrar y motivar a futuros talentos audiovisuales", han destacado, mediante el "reto" de filmar en 48 horas un falso tráiler de una hipotética webserie.

En el Seriesland Xpress se concederán tres premios con un montante total de mil euros, uno de los cuales se establecerá a través de los "me gusta" logrados en Instagram.

Los trabajos premiados se darán a conocer en la gala inaugural del lunes 18 de octubre en Bilborock y además, en los días previos al festival, se llevarán a cabo también actividades formativas, como varias charlas que tendrán lugar el 14 de octubre en la escuela de Formación Profesional (FP) de Tartanga, en la localidad vizcaína de Erandio.

CARTEL ANUNCIADOR

El cartel anunciador de este año, volverá a estar protagonizado por la misma mujer anónima que en las últimas cuatro ediciones ha parodiado diferentes títulos conocidos por el público, como "Juego de Tronos" o "La Guerra de las Galaxias".

En esta ocasión, Seriesland homenajea a la serie estadounidense de super-héroes "The Boys", basada en el comic de Garth Ennis y creada para la plataforma Amazon Prime Video.

En el cartel del Festival, el lema "Never meet your heroes" ("Nunca conozcas a tus héroes") de "The Boys" se convierte en una invitación a conocer la actualidad de las webseries.

Junto al apartado competitivo y la gala de clausura con la entrega de estatuillas, Seriesland, constituye también, han destacado, un mercado internacional de contenidos digitales y un punto de encuentro para empresas del sector, además de un foro de reflexión a través de ponencias, charlas especializadas y una oportunidad de conexión entre los diversos agentes que acuden al certamen, a través de sesiones de networking.

El festival incluye asimismo iniciativas como DIMA, una plataforma de mecenazgo a escala internacional para que talentos emergentes del audiovisual y de los nuevos formatos innovadores puedan encontrar financiación, coproducción y distribución.

FORMATO SEMI-PRESENCIAL

Los organizadores han recordado que en la edición anterior, la pandemia obligó a mantener un formato semi-presencial que este añotendrá continuidad. De esta forma, una plataforma online permitirá visualizar de forma remota todas las webseries a concurso, además de hacer networking y asistir a las conferencias y el resto de eventos desde casa y en la modalidad de streaming.

El objetivo, según han dicho, es facilitar la participación deasistentes que tengan dificultades para viajar a Bilbao por las medidas anticovid.

Seriesland cuenta con el patrocinio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, la sociedad foral Beaz y la municipal Bilbao Ekintza, el Ministerio de Cultura y Deporte, Laboral Kutxa, Zineuskadi, el Clúster EIKEN, la firma Ikey Group Comunicación, Euskotren y Acción Cultural Española.