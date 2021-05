Fiscalía se opone al confinamiento y el toque de queda en Euskadi, pero no a las reuniones máximas de 4 personas

Rogamos a nuestros clientes que sustituyan la anterior información por la siguiente

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Superior del País Vasco se opone a que Euskadi pueda mantener, a través de un decreto del Gobierno Vasco, el confinamiento perimetral autonómico y municipal, o el toque de queda, más allá del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma, pero no a que se limiten los grupos a un máximo de cuatro personas, al considerar que esta última medida no limita un derecho fundamental de reunión y, por ello, no debe haber una autorización judicial para ello.

El ministerio público ha elevado un informe al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre las medidas que contiene el borrador del decreto que pretendía aprobar el Ejecutivo de Iñigo Urkullu para frenar la propagación de la covid-19.

El Ejecutivo Vasco presentó este pasado martes ante la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV el borrador del documento con las restricciones que pretende mantener para impedir la expansión de la pandemia y conocer si pueden tener garantías jurídicas.

A la espera de que la Sala de lo Contencioso administrativo decida este jueves, la Fiscalía vasca rechaza que Euskadi pueda mantener el confinamiento autonómico y municipal, así como el toque de queda, pero no cree que se precise de autorización judicial para que los grupos de personas se restrinjan a cuatro, al considerar que no se limita el derecho fundamental de reunión.

