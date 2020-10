Garrido (UP) dice que el manifiesto de 10 partidos es un 'no' a la censura y "un cordón sanitario a la extrema derecha"

Emplaza a PP y Ciudadanos a "tomar nota" de este compromiso que implica "no pactar gobiernos, por activa o pasiva, con la extrema derecha"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha destacado la respuesta de diez partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados porque "no solo rechaza la moción de censura de Vox" sino que "se compromete con los valores democráticos" y supone "un cordón sanitario a la extrema derecha". Además, ha emplazado a PP y Ciudadanos a "tomar nota" de este compromiso que implica "no pactar gobiernos, por activa o pasiva, con la extrema derecha".

Garrido se ha referido al manifiesto conjunto que, con motivo de la moción de censura presentada por Vox, han elaborado PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, EH Bildu, la CUP, Más País, Compromís y BNG. En el texto, los diez partidos critican los "discursos racistas, xenófobos y machistas de la extrema derecha y la derecha extrema", que consideran "incompatibles con la democracia y suponen un peligro para la convivencia".

En declaraciones a Europa Press, Garrido se ha referido a la moción de censura de Vox para señalar que no ha deparado "ninguna sorpresa, ya que se ha seguido el guión previsto". "Sus representantes Ignacio Garriga y Santiago Abascal son un claro ejemplo de aspirantes a 'Trumpistas'", ha apuntado.

Para la representante de izquierda, los dirigentes de Vox han realizado "el discurso de siempre, defendido sus posiciones negacionistas, han pintado al Gobierno como totalitario, han amenazado a la mitad de los partidos de la Cámara con ilegalizarlos y han seguido con el raca-raca de ETA, dibujando una Euskadi que no existe y totalmente falseada".

Ante esta actitud de Vox, Pilar Garrido ha puesto de relieve la respuesta dada por una decena de formaciones políticas con representación en el Congreso (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, EH Bildu, CUP, Más País, Compromís y BNG), que han suscrito un manifiesto conjunto que rechaza cualquier apoyo a la extrema derecha.

"Hemos consensuado un manifiesto de rechazo a la extrema derecha y de compromiso con la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Así, no solo no vamos a votar 'no' a la moción de censura, sino que hemos consensuado un 'cordón sanitario' frente a las posiciones de la extrema derecha", ha resaltado Garrido ante el manifiesto suscrito por estas diez fuerzas, y que suman mayoría en la Cámara.

El manifiesto se ha suscrito, según ha indicado, "para reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos, la democracia y la justicia social", y dejar constancia de que "los discursos racistas, xenófobos y machistas son incompatibles con los valores propios de cualquier sistema democrático y suponen un peligro para la convivencia".

ATAQUES E INSULTOS

Igualmente, Pilar Garrido ha mostrado su solidaridad con todas aquellas personas que han sido objeto de ataques e insultos por parte de "estos radicales de extrema derecha".

"Hoy no solo rechazamos la moción de censura de Vox, sino que vamos más lejos y nos comprometemos con los valores democráticos. Esto significa no pactar gobiernos, ni por activa ni por pasiva, con la extrema derecha y esperemos que el PP y Ciudadanos tomen nota de este compromiso que han adquirido diez fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso", ha subrayado.