Getxo acogerá en verano la regata Mini Gascogna, con más de 70 embarcaciones venidas principalmente de Francia

Getxo acogerá del 30 de julio al 3 de agosto la celebración de la regata Mini Gascogna, una prueba que comprende un recorrido de ida y vuelta de 600 millas náuticas atravesando el Golfo de Bizkaia entre Le Verdon-Sur-Mer, a 80 kilómetros al sur de La Rochelle (Francia) y la localidad vizcaína, en la que participarán 72 veleros Mini6.50, de los que más de 50 serán embarcaciones francesas, aunque destaca también la participación de veleros de otras procedencias como Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Uruguay o EEUU.

La Mini Gascogna será la última regata que permitirá la clasificación para la Mini Transat 2021, que se celebra los años impares entre Francia y el Caribe, con escala en las Islas Canarias.

La prueba estará organizada por representantes de ambos municipios portuarios. Será GOS Offshore Sports la encargada de la escala en Getxo, una empresa que cuenta con el sello "Sailors for the Sea" (certificación que indica que se han tomado medidas en la organización para reducir el impacto en el medio ambiente al no utilizar plástico de un solo uso, priorizar el consumo de productos locales y organizar la recogida de residuos en el lugar donde se generan). Además, la prueba tendrá un premio especial a la participación más respetuosa con el medio ambiente, según ha informado el Ayuntamiento de Getxo.

Así mismo, la Mini Gascogna está asociada al programa "Futures Program" de la regata alrededor del mundo "The Race Around 2023", que promueve el uso de materiales eco-responsables en la industria náutica y ofrece programas educativos destinados a jóvenes y mayores.

Además de la regata que llegará a Getxo el 30 de julio para partir de vuelta a Francia el 3 de agosto, gracias al apoyo del Ayuntamiento y otros patrocinadores del evento, el público podrá acceder esos días a talleres gratuitos en familia, conciertos, limpieza de playa, el campeonato de Bizkaia de solitarios y a dos actos que estarán condicionados a la buena evolución de la pandemia.

Se trata de un programa que se extenderá desde abril, con la visita a diversos centros escolares, y que continuará durante mayo con una master class dirigida al sector Mar y Deslizamiento de Getxo y Bizkaia, aprovechando el recién creado "Getxo Itsas Hub", dedicado a personas emprendedoras de este sector, formado por 171 empresas en Bizkaia y dentro de la apuesta de Getxo por la industria de las tecnologías del deporte y bienestar, y en la línea de promocionar uno de los sectores estratégicos del municipio.

AMARRES

Getxo cuenta con el 20% de los amarres de toda Euskadi, 1.200 en total. Los servicios e infraestructuras del Puerto Deportivo acogerán esta vez a los regatistas, que podrán conocer el patrimonio histórico y cultural de Getxo, desde el Puente Bizkaia hasta los acantilados de la Galea.

Está confirmado que la Mini Gascogna hará su escala en el Puerto Deportivo en las ediciones de 2021 y también 2023, consolidando Getxo como "importante puerto internacional de regatas", ha anunciado el Consistorio.