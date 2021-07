Gimnasios de Bizkaia reclaman al Lehendakari que reconsidere la "imposición" de nuevas restricciones de aforo

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

La Asociación Vizcaína de Empresarios de Actividades Físicas-AVEAF ha enviado al Lehendakari, Iñigo Urkullu, una carta donde muestran su "malestar" con las últimas medidas adoptadas en Euskadi por el Consejo Asesor-LABI que afectan de manera "directa y muy grave" al sector y le piden que reconsidere "la imposición" de las nuevas imitaciones a aforo.

Estas nuevas medidas, que reducen al 35% el aforo máximo permitido, "vuelven a limitar la actividad de nuestro sector, sin argumentos o criterios sólidos, y nos pone de nuevo en el mismo punto de partida que en los peores momentos de la pandemia", ha denunciado el presidente de AVEAF, Juan José Sánchez.

En este sentido, Sánchez ha destacado el "cansancio" del sector, que debe tomar medidas de restricción en sus aforos "cuando la realidad ha venido demostrando que nuestros centros son espacios seguros". "Esta llamada 'quinta ola' tiene orígenes, entornos y protagonistas claramente definidos", ha señalado.

Asimismo, los gimnasios de Bizkaia se han mostrado "sorprendidos, defraudados y decepcionados" debido a que las últimas medidas adoptadas son "similares" a las puestas en marcha durante el inicio de la desescalada allá por mayo de 2020.

"Hace unas semanas nos indicaban que, a pesar de los preocupantes datos, no estábamos en una situación ni parecida a la sufrida en anteriores olas. No entendemos, entonces, qué indicadores son en este momento los utilizados para tomar esta decisión, cuando algunos de los manejados en otras 'olas', que sirvieron para justificar decisiones similares a las adoptadas ahora, se encuentran lejos de los parámetros actuales", han criticado.

Desde AVEAF han alertado de que estas medidas "ponen en grave riesgo al sector" en el año 2022. "Nuestra actividad queda marcada por los meses de septiembre y octubre, por lo que, si estas medidas que nos ha anunciado se mantienen hasta entonces, podríamos perder los tres primeros trimestres del 2022", han manifestado.

En ese sentido, se preguntan "cuántos esfuerzos más" deben pedirles a las "miles de familias que viven de este sector" y si "perder prácticamente tres años de actividad no son suficientes". "¿Dónde radica el problema para limitar nuestra actividad hasta este extremo?", han interpelado, para asegurar que AVEAF "ha sido un agente activo y colaborador con las administraciones y así seguirá siendo".

Por último, han asegurado que "la actividad física es parte de la solución, no del problema". "No lo fue en el pasado, no lo es ahora y no lo será en el futuro", han concluido.