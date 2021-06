Gobierno Vasco aboga por abordar el futuro de la FP trabajando en red y con la experiencia de los centros de excelencia

El viceconsejero de FP participa en la jornada de la Comisión Europea sobre los retos futuros de la Formación Profesional

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El viceconsejero de Formación Profesional (FP) del Gobierno Vasco, Jorge Arévalo, ha apostado por abordar el futuro de la FP en Europa trabajando en red y con la experiencia de los centros de excelencia, en cuyo impulso Euskadi "juega un papel de referencia para la Comisión Europea".

Según ha informado el Gobierno Vasco, Jorge Arévalo, ha participado este jueves en la conferencia europea "The Role of Regions and Cities in Delivering High Quality Apprenticeships" (El papel de las regiones y ciudades en la implementación de aprendizajes de alta calidad) organizada por la Comisión Europea y el Comité Europeo de Regiones (CDR), con la colaboración de la red EARLALL (Asociación Europea de Autoridades Regionales y Locales para el Aprendizaje a lo largo de la vida).

La Formación Profesional vasca ha sido invitada para ofrecer la conferencia inicial, en la que el viceconsejero Jorge Arévalo ha expuesto, desde la visión que en la actualidad adopta la FP en Euskadi, cómo debe abordar Europa el futuro de la Formación Profesional.

La jornada, que se desarrolla por vía telemática entre hoy y mañana, ha contado para su apertura con las intervenciones del comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y del presidente del Comité Europeo de Regiones, Apostolos Tzitzikostas.

FOCO EN LA PERSONA

El viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, ha comenzado su intervención refiriéndose a los "profundos cambios" que está viviendo nuestra sociedad, debido al "rápido avance" de la 4ª Revolución Industrial, y describiendo el escenario al que nos dirigimos, caracterizado por la robótica, la inteligencia artificial y la conectividad 5G y 6G. "Un mundo en el que todo estará conectado con todo, una nueva sociedad 5.0", ha descrito.

Por ello, Europa debe realizar "grandes transformaciones" que, en palabras de Arévalo, "nos obligan a trasformar el tejido productivo europeo, a reconfigurar los empleos y a modificar nuestros sistemas de formación".

El viceconsejero de Formación Profesional ha destacado que el ser humano debe ser el objetivo prioritario de esa sociedad 5.0, y que la base de cualquier transformación debe poner el foco en la persona. "Comprar máquinas es lo más fácil; lo más difícil es hacerlas trabajar y que no paren. La automatización y la robótica pueden suplir y sustituir la mano de obra básica, pero va a requerir de personas especializadas y preparadas para que todo funcione bien", ha afirmado.

Para ello, ha explicado, la Formación Profesional "tiene el reto de ampliar y desplegar sus actividades en campos diferentes para poder responder a ese futuro complejo que tenemos por delante".

Por lo tanto, ha apuntado, la FP debe "responder a nuevos retos, como son desarrollar nuevos métodos de aprendizaje, establecer nuevos sistemas organizativos y convertir los centros de Formación Profesional el Centros Inteligentes de FP 5.0".

"Unos centros que trabajen una formación de alto rendimiento, la innovación estratégica y la inteligencia aplicada, transformando la preparación de las personas y apoyando a nuestras empresas en su desarrollo inteligente", ha subrayado.

REDES COLABORATIVAS Y CENTROS DE EXCELENCIA

Arévalo ha recordado que ya en 2018 la Comisión Europea tomó como referencia la FP vasca y Tknika (Centro de Investigación Aplicada de FP Euskadi) para poner en marcha la iniciativa europea de centros de excelencia.

Tomando como ejemplo estos centros europeos de excelencia que desde la Comisión Europea se están impulsando -y que lideran 12 plataformas colaborativas en sectores diferentes-, Arévalo ha reiterado la necesidad de "seguir trabajando con esa fórmula, es decir, trabajar en red".

"Las redes colaborativas son estratégicas para responder a esos retos de futuro; tienen una enorme importancia para afianzar un futuro de éxito", ha defendido.

En ese sentido, se ha mostrado convencido de que "los excelentes resultados de esta estrategia se verán en pocos años, y colocarán a Europa a la cabeza de la Formación Profesional en el mundo".

Para finalizar su intervención, si bien ha reconocido que queda "mucho trabajo por delante", ha afirmado que "vamos por el buen camino", a la vez que ha advertido de que "el futuro se prepara en el presente, por lo que debemos reinventar la forma como hacemos las cosas, imaginando qué necesitaremos mañana, para empezar a diseñarlo hoy".

MESA REDONDA

La participación de la Formación Profesional vasca en la jornada continuará este viernes con la intervención del director de Tecnologías y Aprendizajes Avanzados del Departamento de Educación, Rikardo Lamadrid, y el responsable de Internacionalización de Tknika (Centro de Investigación Aplicada de FP Euskadi), Iñigo Araiztegui.

Ambos participarán en una mesa redonda -también telemática- sobre la implicación de los agentes locales y regionales en los retos futuros de la formación en Europa, en la que también intervendrán representantes de Bretaña (Francia), Västra Götaland (Suecia) y de la Ciudad de Roma (Italia).