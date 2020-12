Gobierno Vasco cree que hay que reducir al máximo movilidad y los asistentes a reuniones, pero busca el acuerdo estatal

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, cree que hay que reducir "al máximo" la movilidad, las aglomeraciones y los asistentes a reuniones de cara a las Navidades, pero ha afirmado que "merece la pena" flexibilizar algunas medidas en este sentido para lograr un acuerdo de normas básicas a aplicar entre todas las comunidades autónomas.

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno, Zupiria ha asegurado que el Ejecutivo autonómico mantiene su opinión o su criterio de que habría que reducir "al máximo" la movilidad y los viajes cuando no sean "imprescindibles", y que "hay que hacer todo lo posible para evitar todo tipo de aglomeraciones y agrupaciones de personas".

No obstante, ha precisado que también entiende que "igual merece la pena ser flexibles en un par de cosas", como en cuántas personas se pueden juntar en las citas navideñas (para ampliarlas de seis a diez) y cuánta movilidad se puede tener, para alcanzar un acuerdo entre todas las autonomías.

"Sería positivo, porque ayudaría a llegar a más gente y es casi la única excepción a una situación de restricción muy dura que vamos a seguir viviendo en esas fechas", ha señalado.

RESTRICCIONES

En este sentido, ha recordado que la actividad comercial, cultural y social deberá estar finalizada para las nueve de la noche, se tendrá que estar en casa a las diez de la noche, no se podrá alternar en cuadrillas como en años anteriores, en Santo Tomás no habrá Ferias, no se podrá estar en las calles con amigos, no va a haber cabalgatas de Reyes y no habrá desfiles de Olentzero. "Van a faltar muchas cosas y así debe ser", ha explicado.

Por ello, ha dicho que ayer el LABI no tomó ninguna decisión sobre medidas a adoptar de cara a las Navidades, sino que se realizaron planteamientos de criterios que el Gobierno Vasco expondrá mañana en la Comisión Interterritorial de Sanidad.

El Gobierno Vasco cree que estas medidas se deberían aplicar de manera general en todo el Estado para que las 17 comunidades autónomas tengan unas mismas normas básicas, por el carácter "pedagógico" que puedan tener.

(Habrá ampliación)