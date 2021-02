Gobierno Vasco no ha decidido aún si recurrirá el auto del TSJPV y cree que no es momento de pensar en recusar a Garrido

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco no ha decidido todavía si recurrirá el auto del TSJPV por el que se permite la reapertura de los bares y restaurantes que se encuentran en los municipios en 'zona roja' por la alta incidencia de la covid-19, y ha asegurado que no es momento de pensar en recusar o no al ponente del auto, el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Luis Garrido.

El Ejecutivo ha realizado estas declaraciones, a través de un comunicado, después de que se haya polemizado sobre la posibilidad de que el juez pueda ser recusado tras unas declaraciones que realizó en una tertulia radiofónica, un día antes de dictar la resolución a favor de los hosteleros, en la que afirmó que "un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo", y que "no hay doctorado de esto". Además, manifestó que "en el caso de la epidemiología, no está tan avanzada como parece".

También ha transcendido que, en su estado de WhatsApp, tiene puesto el título de la canción de Van Morrison 'No more lockdown (No más confinamiento)'.

El Gobierno Vasco ha asegurado que los servicios jurídicos continuan analizando la posibilidad de plantear un recurso de reposición contra el auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la hostelería. El plazo para la presentación de la impugnación concluye el próximo lunes.

En cuanto a la posibilidad de recusar al juez Luis Garrido, los servicios jurídicos creen que "no es el momento" de entrar en esta cuestión, ya que todavía se desconoce "cuándo ni en qué condiciones ni con qué tribunal" se celebrará el juicio para dilucidar el fondo de la cuestión.