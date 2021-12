Gobierno Vasco presentará en Durango a casi 600 jóvenes el programa para prevenir accidentes de tráfico

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco presentará este próximo 15 de diciembre en Durango, ante 546 escolares no universitarios de Bizkaia, el programa para prevenir accidentes de tráfico entre los jóvenes.

Según ha informado el Departamento que dirige Josu Erkoreka, la campaña "Don't be Dummy-Para ti no hay repuesto(s)", en la que participan jóvenes de entre 15 y 20 años, tiene como objetivo "prevenir accidentes de tráfico" y se presentará en centros escolares no universitarios de Euskadi.

El 15 de diciembre el programa se presentará en Durango (Bizkaia) ante los jóvenes de la localidad, en dos sesiones presenciales en el Centro Cultural San Agustín de Durango. Ambas sesiones se desarrollarán en euskera, con la participación de 546 alumnos.

Durante la sesión presencial, los jóvenes podrán "ver y escuchar diferentes testimonios", entre ellos los de un ertzaina, un bombero, un médico que trabaja en emergencias o víctimas de accidentes de tráfico.

Según el Departamento, a través de "estos testimonios narrados en primera persona" se consigue "mover el interior de los jóvenes" porque "son experiencias que son muy emocionantes y que tienen un gran impacto en los jóvenes".

Hasta la fecha, el programa ha estado presente en 56 municipios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y se han realizado ya 132 sesiones en las que han participado 160 centros educativos diferentes.

En total, el programa "Don't be Dummy" ha contado con más de 28.730 espectadores y 86 testigos "se han atrevido a contar su experiencia personal".